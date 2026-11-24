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Dcéra prepravcu China Southern Airlines kupuje 50 boeingov
Podľa vyjadrenia China Southern sú dodávky lietadiel naplánované v niekoľkých fázach v rokoch 2031 až 2034.
Autor TASR
Peking 24. novembra (TASR) - Čínska letecká spoločnosť China Southern Airlines v oznámení pre burzu uviedla, že jej dcérska firma Xiamen Airlines v utorok podpísala dohodu s americkým výrobcom lietadiel Boeing o kúpe 50 lietadiel typu Boeing 737-8. Katalógová cena týchto strojov je približne 7,4 miliardy USD (6,77 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Skutočná kúpna cena bude nižšia ako katalógová, keďže Boeing poskytol spoločnosti Xiamen Airlines „výraznú zľavu“, uviedla China Southern. Pri veľkých objednávkach lietadiel sú výrazné zľavy bežnou praxou.
Podľa vyjadrenia China Southern sú dodávky lietadiel naplánované v niekoľkých fázach v rokoch 2031 až 2034. Spoločnosť zároveň dodala, že obchod ešte podlieha schváleniu zo strany akcionárov a príslušných čínskych vládnych úradov.
Boeing nezískal v Číne významnú objednávku už takmer desaťročie. Spoločnosť Xiamen Airlines, ktorá v minulosti prevádzkovala výlučne lietadlá značky Boeing, ukončila túto éru trvajúcu takmer štyri desaťročia začiatkom roka 2023, keď prevzala svoje prvé lietadlo spoločnosti Airbus na základe operatívneho lízingu. V apríli sa China Southern a Xiamen Airlines dohodli na kúpe 137 lietadiel z rodiny Airbus A320neo.
(1 EUR = 1,0939 USD)
Skutočná kúpna cena bude nižšia ako katalógová, keďže Boeing poskytol spoločnosti Xiamen Airlines „výraznú zľavu“, uviedla China Southern. Pri veľkých objednávkach lietadiel sú výrazné zľavy bežnou praxou.
Podľa vyjadrenia China Southern sú dodávky lietadiel naplánované v niekoľkých fázach v rokoch 2031 až 2034. Spoločnosť zároveň dodala, že obchod ešte podlieha schváleniu zo strany akcionárov a príslušných čínskych vládnych úradov.
Boeing nezískal v Číne významnú objednávku už takmer desaťročie. Spoločnosť Xiamen Airlines, ktorá v minulosti prevádzkovala výlučne lietadlá značky Boeing, ukončila túto éru trvajúcu takmer štyri desaťročia začiatkom roka 2023, keď prevzala svoje prvé lietadlo spoločnosti Airbus na základe operatívneho lízingu. V apríli sa China Southern a Xiamen Airlines dohodli na kúpe 137 lietadiel z rodiny Airbus A320neo.
(1 EUR = 1,0939 USD)