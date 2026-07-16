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Dcéra slovenskej MSM Group stavia v USA závod na výrobu munície
Novovybudované zariadenie bude vo vlastníctve americkej vlády, no jeho prevádzku bude zabezpečovať MSM North America ako súkromný zmluvný partner.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Spoločnosť MSM North America, dcérska firma slovenského zbrojárskeho holdingu MSM Group, začala v americkom štáte Iowa výstavbu nového závodu na výrobu delostreleckej munície. Projekt firma realizuje na základe kontraktu v hodnote 635 miliónov dolárov (556,72 milióna eur), ktorý získala od americkej armády. Informoval o tom Andrej Čírtek, hovorca skupiny CSG, do ktorej portfólia MSM Group patrí.
Novovybudované zariadenie bude vo vlastníctve americkej vlády, no jeho prevádzku bude zabezpečovať MSM North America ako súkromný zmluvný partner. Nový komplex v areáli štátneho podniku v Iowe nahradí doterajšiu výrobnú linku, ktorá slúži vyše 50 rokov. Po dokončení a spustení prevádzky v roku 2029 bude kapacita závodu dosahovať 36.000 naplnených delostreleckých granátov kalibru 155 mm mesačne.
(1 EUR = 1,1406 USD)
Novovybudované zariadenie bude vo vlastníctve americkej vlády, no jeho prevádzku bude zabezpečovať MSM North America ako súkromný zmluvný partner. Nový komplex v areáli štátneho podniku v Iowe nahradí doterajšiu výrobnú linku, ktorá slúži vyše 50 rokov. Po dokončení a spustení prevádzky v roku 2029 bude kapacita závodu dosahovať 36.000 naplnených delostreleckých granátov kalibru 155 mm mesačne.
(1 EUR = 1,1406 USD)