Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. júl 2026Meniny má Drahomír
< sekcia Ekonomika

Dcéra slovenskej MSM Group stavia v USA závod na výrobu munície

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Novovybudované zariadenie bude vo vlastníctve americkej vlády, no jeho prevádzku bude zabezpečovať MSM North America ako súkromný zmluvný partner.

Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Spoločnosť MSM North America, dcérska firma slovenského zbrojárskeho holdingu MSM Group, začala v americkom štáte Iowa výstavbu nového závodu na výrobu delostreleckej munície. Projekt firma realizuje na základe kontraktu v hodnote 635 miliónov dolárov (556,72 milióna eur), ktorý získala od americkej armády. Informoval o tom Andrej Čírtek, hovorca skupiny CSG, do ktorej portfólia MSM Group patrí.

Novovybudované zariadenie bude vo vlastníctve americkej vlády, no jeho prevádzku bude zabezpečovať MSM North America ako súkromný zmluvný partner. Nový komplex v areáli štátneho podniku v Iowe nahradí doterajšiu výrobnú linku, ktorá slúži vyše 50 rokov. Po dokončení a spustení prevádzky v roku 2029 bude kapacita závodu dosahovať 36.000 naplnených delostreleckých granátov kalibru 155 mm mesačne.

(1 EUR = 1,1406 USD)
.

Neprehliadnite

Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1

PRVÍ FINALISTI: Španieli zvíťazili nad Francúzmi 2:0 a postúpili

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela bývalá dlhoročná sólistka Opery SND

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník