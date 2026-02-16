< sekcia Ekonomika
Dcérska spoločnosť skupiny MOL podpísala dohodu s Baker Hughes
Spolupráca medzi spoločnosťami otvára cestu pre integrované riešenia, ktoré poskytujú efektívne, udržateľné a technologicky vyspelé odpovede na budúce výzvy energetického trhu.
Autor TASR
Bratislava/Budapešť 16. februára (TASR) - Spoločnosť Geoinform Ltd., jeden z popredných poskytovateľov služieb v oblasti uhľovodíkov a geotermálnej energie v Maďarsku, podpísala dohodu o strategickom partnerstve s firmou Baker Hughes, ktorá sa zaoberá energetickými technológiami. Cieľom spolupráce je zaviesť najmodernejšie inovatívne technológie v oblasti ropy a zemného plynu, ktoré budú schopné uspokojiť nové požiadavky trhu a výrazne zvýšiť prevádzkovú efektívnosť odvetvia. Informovala o tom Lucia Čorbová z komunikačného odboru slovenskej spoločnosti Slovnaft, ktorá je súčasťou skupiny MOL.
Spolupráca medzi spoločnosťami otvára cestu pre integrované riešenia, ktoré poskytujú efektívne, udržateľné a technologicky vyspelé odpovede na budúce výzvy energetického trhu. Zahŕňa takisto zavedenie nových servisných činností, údržbu a prevádzku majetku, prenájom zariadení, technickú podporu, inžinierske poradenstvo, ako aj programy odborného vzdelávania.
„Dohoda o spolupráci so spoločnosťou Baker Hughes predstavuje ďalší dôležitý míľnik vo vývoji spoločnosti Geoinform Ltd. Spoločne uplatňované moderné technológie nám umožnia ponúkať našim klientom ešte kvalitnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie technické riešenia. Pevne veríme, že naša dlhoročná spolupráca, ktorá sa teraz posunula na novú úroveň, vytvára významnú hodnotu pre domáce a regionálne subjekty v energetickom priemysle,“ povedal András Dianovszki, výkonný riaditeľ spoločnosti Geoinform Ltd.
Dohoda takisto pomôže spoločnosti Geoinform posilniť svoju pozíciu v oblasti prieskumu a ťažby v regióne strednej a východnej Európy prostredníctvom nasadenia technológií vyvinutých spoločnosťou Baker Hughes a uplatňovania moderných technických riešení.
Spoločnosť Geoinform bola založená v roku 1993 a je maďarskou spoločnosťou poskytujúcou prevádzkovateľom v odvetví prieskumu a ťažby uhľovodíkov a geotermálnej energie v Maďarsku a regióne strednej a východnej Európy služby s vysokou pridanou hodnotou.
