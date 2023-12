Dcérske spoločnosti Signa Holdings podali návrh na vyhlásenie konkurzu

Berlín 6. decembra (TASR) - Bankrot rakúskeho realitného a maloobchodného gigantu Signa Holding zasiahol jeho ďalšie dcérske spoločnosti v Nemecku, ktoré v stredu podali návrh na vyhlásenie konkurzu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Signa Financial Services so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom a Signa REM Germany Rent so sídlom v Mníchove podali na súd v Berlíne žiadosť o ochranu. Právnik Torsten Martini bol vymenovaný za dočasného správcu konkurznej podstaty v oboch prípadoch.



Ich materská spoločnosť Signa Holding, v ktorej má kontrolný podiel rakúsky magnát René Benko, sa už koncom novembra obrátila na súd vo Viedni so žiadosťou o reštrukturalizáciu.



Signa, ktorú tvorí široká sieť spoločností, už týždne čelí kríze. Vlastní množstvo komerčných nehnuteľností v Nemecku a Rakúsku. V Hamburgu má rozostavanú 245 metrov vysokú budovu Elbtower. Projekt je momentálne na mŕtvom bode. V rámci skupiny už vyhlásili konkurz nemecká sieť obchodných domov Galeria Karstadt Kaufhof a predajca športových potrieb SportScheck. Oba tieto obchodné reťazce hľadajú potenciálnych kupcov.



Skupina Signa Holdings výrazne rástla v časoch nízkych úrokových sadzieb. Od začiatku vojny na Ukrajine však sektor nehnuteľností v celej Európe zápasí so zvýšenými nákladmi na výstavbu a energie, ako aj s vyššími úrokovými sadzbami.



Benko pod tlakom akcionárov začiatkom novembra oznámil, že odíde z postu predsedu dozornej rady Signa.