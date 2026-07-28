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DDS Tatra banky: Sporeniu na dôchodok sa opäť nadštandardne darilo
Fondy DDS Tatra banky dosiahli nadštandardnú výkonnosť.
Autor OTS
Bratislava 28. júla (OTS) - Doplnkové dôchodkové fondy DDS Tatra banky dosiahli v prvom polroku 2026 opäť silné zhodnotenie. Fondy Comfort life 2040, 2050 a 2060 boli od začiatku roka k 30. júnu 2026 vo svojich kategóriách najvýkonnejšími fondmi III. piliera na trhu.
Najvýraznejšie sa darilo dynamickým fondom Comfort life 2060 a Comfort life 2050, ktoré za posledných 6 mesiacov zhodnotili úspory klientov o 15,8 % a 15,9 %.
Za posledný rok je ich zhodnotenie až o 31,8 %, respektíve 32,0 %, kde obe hodnoty predstavujú najvyššie zhodnotenie medzi dynamickými fondmi III. piliera na slovenskom trhu.
Pri vyvážených fondoch dosiahol fond Comfort life 2040 za prvý polrok výkonnosť 11,4 %. Fond Comfort life 2030, ktorý patrí medzi konzervatívne fondy, dosiahol výkonnosť 2,7 %.
“Pri pohľade na zhodnotenie fondy Comfort life vedú medzi dynamickými, vyváženými aj výplatnými fondmi aj za posledný polrok, rok, tri roky aj päť rokov,” povedal Marcel Haniš, vedúci oddelenia produkt manažmentu DDS Tatra banky. “Fond Comfort life 2070 je nový a vzhľadom na menší objem aktív v tomto fonde jeho správa postupne nabieha na štandardnú správu podobnú ostatným dynamickým fondom, aj z týchto dôvodov ma polovičný poplatok za správu," dodáva Haniš.
Výsledky nadväzujú na dlhodobú investičnú stratégiu spoločnosti založenú na princípe takzvaných “Life cycle” fondov, resp. Fondov životného cyklu. Tento model umožňuje klientom sporiť počas celej doby sporenia v jednom fonde, pričom investičná stratégia sa automaticky prispôsobuje veku sporiteľa a zostávajúcemu času do odchodu do dôchodku.
Investičný prístup DDS Tatra banky je postavený na širokej diverzifikácii portfólia, flexibilnom riadení investícií a využívaní nástrojov na ochranu úspor v obdobiach zvýšenej volatility finančných trhov. „Finančné trhy v posledných rokoch priniesli investorom atraktívne zhodnotenie, no dôchodkové sporenie je investícia na desaťročia. Preto sa pri správe fondov nesústredíme len na využívanie rastových príležitostí, ale aj na ochranu úspor v rôznych fázach trhového cyklu. Ako jediná DDS na Slovensku využívame ochrannú opčnú stratégiu. Naším cieľom je ponúkať klientom riešenie, ktoré im pomáha dlhodobo budovať úspory na dôchodok s dôrazom na výnos aj primeranú ochranu investície,“ povedal Marcel Haniš, vedúci oddelenia produkt manažmentu DDS Tatra banky.
Dosiahnuté výsledky fondov Comfort life potvrdzujú konkurencieschopnosť zvolenej investičnej stratégie a zároveň poukazujú na význam inovatívnych prístupov v oblasti dôchodkového sporenia.
Najvýraznejšie sa darilo dynamickým fondom Comfort life 2060 a Comfort life 2050, ktoré za posledných 6 mesiacov zhodnotili úspory klientov o 15,8 % a 15,9 %.
Za posledný rok je ich zhodnotenie až o 31,8 %, respektíve 32,0 %, kde obe hodnoty predstavujú najvyššie zhodnotenie medzi dynamickými fondmi III. piliera na slovenskom trhu.
Pri vyvážených fondoch dosiahol fond Comfort life 2040 za prvý polrok výkonnosť 11,4 %. Fond Comfort life 2030, ktorý patrí medzi konzervatívne fondy, dosiahol výkonnosť 2,7 %.
“Pri pohľade na zhodnotenie fondy Comfort life vedú medzi dynamickými, vyváženými aj výplatnými fondmi aj za posledný polrok, rok, tri roky aj päť rokov,” povedal Marcel Haniš, vedúci oddelenia produkt manažmentu DDS Tatra banky. “Fond Comfort life 2070 je nový a vzhľadom na menší objem aktív v tomto fonde jeho správa postupne nabieha na štandardnú správu podobnú ostatným dynamickým fondom, aj z týchto dôvodov ma polovičný poplatok za správu," dodáva Haniš.
Výsledky nadväzujú na dlhodobú investičnú stratégiu spoločnosti založenú na princípe takzvaných “Life cycle” fondov, resp. Fondov životného cyklu. Tento model umožňuje klientom sporiť počas celej doby sporenia v jednom fonde, pričom investičná stratégia sa automaticky prispôsobuje veku sporiteľa a zostávajúcemu času do odchodu do dôchodku.
Investičný prístup DDS Tatra banky je postavený na širokej diverzifikácii portfólia, flexibilnom riadení investícií a využívaní nástrojov na ochranu úspor v obdobiach zvýšenej volatility finančných trhov. „Finančné trhy v posledných rokoch priniesli investorom atraktívne zhodnotenie, no dôchodkové sporenie je investícia na desaťročia. Preto sa pri správe fondov nesústredíme len na využívanie rastových príležitostí, ale aj na ochranu úspor v rôznych fázach trhového cyklu. Ako jediná DDS na Slovensku využívame ochrannú opčnú stratégiu. Naším cieľom je ponúkať klientom riešenie, ktoré im pomáha dlhodobo budovať úspory na dôchodok s dôrazom na výnos aj primeranú ochranu investície,“ povedal Marcel Haniš, vedúci oddelenia produkt manažmentu DDS Tatra banky.
Dosiahnuté výsledky fondov Comfort life potvrdzujú konkurencieschopnosť zvolenej investičnej stratégie a zároveň poukazujú na význam inovatívnych prístupov v oblasti dôchodkového sporenia.
Upozornenie
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti.
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti.