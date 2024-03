De Cos: Prvé zníženie úrokových sadzieb ECB by mohlo prísť už v júni

Madrid 18. marca (TASR) - K prvému zníženiu úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) by mohlo prísť už v júni, ak sa inflácia bude ďalej zmierňovať. Uviedol to člen Rady guvernérov ECB a šéf španielskej centrálnej banky Pablo Hernández de Cos v rozhovore, ktorý v nedeľu (17. 3.) zverejnili noviny El Periódico. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



De Cos v rozhovore poukázal na nedávne úspechy v oblasti kontroly inflácie v eurozóne. To podľa neho signalizuje zníženie úrokových sadzieb už čoskoro, pravdepodobne v júni, ak sa bude ECB ďalej dariť pri dosahovaní jej cieľov v oblasti inflácie.



Predstavitelia ECB pristúpia k prvému zníženiu úrokových sadzieb, keď budú mať istotu, že inflácia sa udržateľne vráti k cieľu banky na úrovni 2 %, pripomenula agentúra Bloomberg.



Prezidentka ECB Christine Lagardová začiatkom tohto mesiaca uviedla, že zaznamenala "určité spomalenie" rastu spotrebiteľských cien, ale zároveň vyjadrila opatrnosť v súvislosti so začiatkom uvoľňovania menovej politiky banky.



Člen Rady guvernérov ECB Jannis Sturnaras zas nedávno pre Bloomberg News povedal, že by rád videl dve zníženia sadzieb ešte pred augustovou letnou prestávkou. Jeho fínsky kolega Olli Rehn predpovedal tento rok niekoľko znížení nákladov na pôžičky.