De Cos: Riziká pre infláciu v eurozóne sú teraz vyrovnané

Madrid 20. septembra (TASR) - Riziká spojené s infláciou v eurozóne sú teraz vyvážené, keďže rastúce ceny energií a potravín sú kompenzované slabším spotrebiteľským dopytom a rekordne vysokými nákladmi na pôžičky. Vyhlásil to v stredu Pablo Hernández de Cos, šéf španielskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa neho sa sprísňovanie menovej politiky ECB už vo väčšej miere prenáša do ekonomiky. A zdôraznil, že po slabom medzikvartálnom raste hospodárstva v 2. štvrťroku len o 0,1 % sa slabý výsledok očakáva aj v súčasnom 3. kvartáli.



ECB minulý týždeň zvýšila svoju úrokovú sadzbu z vkladov na rekordnú úroveň 4 %. Naznačila pritom, že to bolo pravdepodobne jej posledné zvýšenie v súčasnom cykle sprísňovania menovej politiky, keďže ekonomika eurozóny sa spomaľuje po tom, ako viac ako rok podnikala kroky na zníženie inflácie.



De Cos v tejto súvislosti uviedol, že ponechanie úrokových sadzieb na súčasných úrovniach by mohlo vrátiť infláciu späť k dvojpercentnému cieľu ECB. Pripojil sa tak k ďalším predstaviteľom banky, ktorí naznačili koniec bezprecedentného dvíhania úrokov.



"Na základe informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, by udržanie súčasnej úrovne úrokových sadzieb na dostatočne dlhú dobu malo byť vo všeobecnosti v súlade s dosiahnutím nášho inflačného cieľa 2 %," uviedol de Cos v stredu v príspevku na webovej stránke španielskej centrálnej banky.



Komentáre predstaviteľov ECB prichádzajú týždeň po tom, ako desiatykrát po sebe zvýšila kľúčové úrokové sadzby v snahe skrotiť infláciu, ktorá stále presahuje 5 %. Niektorí členovia banky odvtedy vyjadrili nádej, že to bolo posledné zvýšenie v tomto cykle, zatiaľ čo investori už špekulujú o znižovaní úrokov v polovici budúceho roka, keďže ekonomika 20 krajín eurozóny slabne.