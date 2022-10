De Croo varuje pred výpadkami dodávok v prípade stropu na ceny energií

Brusel 14. októbra (TASR) - Belgický premiér Alexander De Croo varoval, že zavedenie stropu na ceny elektriny, ktoré požaduje opozícia, by mohlo viesť k jej predaju na iných trhoch a výpadkom dodávok v Belgicku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Jeho vláda od marca presadzuje celoeurópske obmedzenie cien elektriny, ale Európskej únii (EÚ) sa doposiaľ nepodarilo dohodnúť sa na spoločnom prístupe k riešeniu prudko rastúcich cien energií.



"Ak by sme zaviedli strop na cenu elektriny v Belgicku, predávala by sa susedným krajinám, kde by ceny neboli na rovnakej úrovni," povedal De Croo vo štvrtok (13. 10.) neskoro večer pre verejnoprávnu televíziu RTBF. To predstavuje riziko výpadku elektriny v Belgicku, pretože by sa predávala inde, dodal.



Je preto potrebné brať do úvahy geografickú polohu Belgicka s 11 miliónmi obyvateľov aj jeho prepojenie so susedmi. "Napríklad Španielsko je z energetického hľadiska viac-menej ostrov, kde je možné zastropovať ceny elektriny," povedal De Croo.



Belgická vláda už oznámila zníženie spotreby energie vo verejných budovách a daň z mimoriadnych ziskov energetických spoločností ako Engie a TotalEnergies.



Štatistický úrad Európskej únie Eurostat začiatkom tohto roka uviedol, že Belgicko má najvyššiu infláciu cien energií v európskom bloku a že sa vláda v Bruseli len pohrávala s daňami a tarifami, aby zmiernila bolesť spotrebiteľov.



Lídri EÚ sa majú stretnúť 20. až 21. októbra. Európska komisia by predtým mala navrhnúť opatrenia na riešenie energetickej krízy, ktorá poháňa infláciu a poškodzuje ekonomiky v celom bloku.



V návrhu záverov zo zasadnutia, ktorý videla agentúra Reuters, sa uvádza, že lídri EÚ súhlasia s "vyvinutím nového kritéria, ktoré by presnejšie odrážalo podmienky na trhu s plynom". V EÚ sa diskutuje o oddelení cien elektrickej energie od cien plynu.