De Guindos: Americké clá zasiahnu najmä hospodársky rast EÚ

Brusel 27. marca (TASR) - Clá amerického prezidenta Donalda Trumpa na určité tovary z Európskej únie (EÚ), najmä na automobily, budú mať najväčší vplyv na hospodársky rast bloku, zatiaľ čo infláciu ovplyvnia len v krátkodobom horizonte. Vyhlásil to vo štvrtok viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



De Guindos na podujatí Inštitútu medzinárodných financií (IIF) v Bruseli poznamenal, že obchodná vojna bude „extrémne škodlivá“ pre hospodársky rast Európy. A vyzval ECB, aby bola vo svojej politike „veľmi obozretná“.



Viceprezident ECB pritom uviedol, že aj keď môže obchodný konflikt v krátkom časovom horizonte spôsobiť zvýšenie inflácie, výraznejším dôsledkom bude pravdepodobne spomalenie hospodárskeho rastu regiónu. A pokles podnikateľskej dôvery, ktorá je podľa neho kľúčovým faktorom pre investičné rozhodnutia.



De Guindos už predtým varoval, že v obchodnej vojne medzi EÚ a USA „všetci prehrajú“, pretože zanechá „negatívnu stopu na európskej ekonomike aj na iných ekonomikách vo svete“.



Vo štvrtok v Bruseli však skonštatoval, že ECB je momentálne „opatrne optimistická“, pokiaľ ide o dosiahnutie jej inflačného cieľa vo výške 2 %, keďže tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa blíži k tomuto cieľu. Poukázal však na potrebu opatrnosti a obozretnosti pri ďalších zmenách úrokových sadzieb z dôvodu vysokej miery neistoty.



Aj člen Rady guvernérov ECB a guvernér belgickej národnej banky (NBB) Pierre Wunsch vo štvrtok uviedol, že colná politika prezidenta Trumpa komplikuje vývoj úrokových sadzieb ECB. „Išli sme správnym smerom,“ povedal Wunsch pre CNBC, podľa ktorého však americké clá situáciu skomplikovali. Aj on upozornil, že obchodná vojna bude „zlá pre hospodársky rast“ a pravdepodobne vytlačí infláciu nahor.



Trump v stredu (26. 3.) oznámil clá vo výške 25 % na všetky vozidlá vyrobené mimo USA, čím rozšíril zoznam produktov, ktorých sa clá týkajú, keďže predtým zaviedol 25-% clá na dovoz ocele a hliníka do USA.