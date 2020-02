De Guindos: Dokončenie bankovej únie je kľúčové pre výkon eurozóny

Atény 3. februára (TASR) - Dokončenie bankovej únie je kľúčové pre výkon eurozóny. Vyhlásil to v pondelok viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos na konferencii v Aténach.



Guvernér gréckej centrálnej banky Jannis Sturnaras na tej istej konferencii upozornil, že menový blok potrebuje bankovú úniu, aby sa v budúcnosti chránil pred prípadnou ďalšou krízou.



Na potrebe dokončiť a prehĺbiť bankovú úniu sa zhodujú všetci členovia euroregiónu. Ale predchádzajúce snahy pohnúť s ňou narážali na odmietavý postoj Nemecka k spoločnému systému ochrany bankových vkladov. Berlín mal totiž obavy, že by jeho daňoví poplatníci museli prispievať na záchranu bánk v iných krajinách regiónu.



Vlani v novembri však nemecký minister financií Olaf Scholz ponúkol nádej na prielom. Naznačil, že Berlín by mohol skončiť s odmietaním tohto systému, keďže si uvedomuje, že globálna úloha Európy bude oslabená, ak nedokončí integráciu finančného sektora eurozóny.