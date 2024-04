De Guindos: ECB dala najavo, že úrokové sadzby sa môžu v júni znížiť

Brusel/Frankfurt nad Mohanom 18. apríla (TASR) - Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) sa môžu v júni znížiť, ale zostanú dostatočne reštriktívne tak dlho, ako to bude potrebné. Vyhlásil to vo štvrtok viceprezident ECB Luis de Guindos. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.



Podľa de Guindosa ECB dala "jasne" najavo, že úrokové sadzby by sa mohli v júni znížiť, ale zároveň uviedla, že politické rozhodnutia nad rámec tohto kroku sa budú odvíjať od situácie v ekonomike.



ECB minulý týždeň spomenula júnové zníženie sadzieb a v priebehu týždňa tieto očakávania ešte posilnila aj napriek rastúcim cenám ropy, slabšiemu euru a predpovediam, že americký Federálny rezervný systém USA odloží zníženie svojich úrokových sadzieb.



"Myslím si, že sme sa vyjadrili jasne - ak veci budú pokračovať tak, ako sa v ostatnom čase vyvíjali, v júni budeme pripravení zmierniť obmedzenia našej menovej politiky," povedal de Guindos na vypočutí v Bruseli.



Zopakoval pritom najnovší postoj ECB, že inflácia v eurozóne, ktorá v marci dosiahla 2,4 %, sa bude v nasledujúcich mesiacoch pohybovať blízko tejto úrovne, ale v budúcom roku by sa mala vrátiť späť k 2-percentnému cieľu ECB.



Trhy v súčasnosti predpovedajú zníženia kľúčovej depozitnej sadzby centrálnej banky eurozóny zo súčasných 4 % o 75 bázických bodov. De Guindos sa však odmietol vyjadriť k tomu, kam úrokové sadzby pravdepodobne zájdu, aj keď niektorí politici sa už začali zaoberať myšlienkou na ich ďalšiu redukciu v júli.



"Povedal by som, že existujú určité riziká," vyhlásil de Guindos a poukázal na vývoj miezd, produktivity, jednotkových nákladov práce, ziskových marží a geopolitických rizík, ktoré treba vziať do úvahy a mať na pamäti pri rozhodovaní o ďalších krokoch banky.