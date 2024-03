De Guindos: ECB je pripravená v júni diskutovať o znížení sadzieb

Frankfurt nad Mohanom 19. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude v júni v pozícii, že bude môcť diskutovať o znížení úrokových sadzieb. Povedal to v utorok viceprezident banky Luis de Guindos. Pripojil sa tak k dlhému zoznamu predstaviteľov banky, ktorí označili jej zasadnutie 6. júna za možný začiatok uvoľňovania menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Prezidentka ECB Christine Lagardová začiatkom tohto mesiaca uviedla, že banka práve začína diskutovať o tom, či znížiť úrokové sadzby vzhľadom na upokojujúci pokles inflácie.



"Ešte sme nediskutovali o žiadnom budúcom pohybe úrokových sadzieb," povedal de Guindos v rozhovore pre grécke noviny Naftemporiki. "Potrebujeme získať viac informácií. V júni budeme mať tiež nové projekcie a budeme pripravení o tom diskutovať," dodal.



Spomedzi členov Rady guvernérov, šéfovia centrálnych bánk Španielska, Holandska, Írska, Grécka a Slovenska verejne podporili jún ako možný termín prvého zníženia úrokov, zatiaľ čo hlavný ekonóm ECB Philip Lane hovoril o 2. štvrťroku. Poukázal pritom na fakt, že ECB bude mať do júna "oveľa viac" informácií.



De Guindos zase poznamenal, že najväčším rizikom je kombinácia rýchleho rastu miezd a nízkej produktivity.



"Tieto dva faktory spolu môžu viesť k výraznému zvýšeniu jednotkových nákladov práce. A to je riziko, najmä pre infláciu cien služieb, pretože služby sú náročné na pracovnú silu a sú chránené pred zahraničnou konkurenciou."



"Vývoj miezd je kľúčový a väčšina dohôd o mzdovom vyjednávaní bude uzavretá v prvých mesiacoch tohto roka. Viac informácií prinesieme v júni," spresnil.



Pripomenul, že ECB je závislá od údajov a na ich základe sa rozhodne o ďalšej menovej politike. Zdôraznil, že banka koná nezávisle. Americký Federálny rezervný systém (Fed) je centrálnou bankou najväčšej svetovej ekonomiky a ECB sa pozerá na to, čo sa deje v americkej ekonomike. ECB je však závislá od údajov z eurozóny a nie od Fedu, ako to už v minulosti naznačila prezidentka Lagardová.