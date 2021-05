De Guindos: ECB počíta s oživením ekonomiky eurozóny v 2. polroku

Frankfurt nad Mohanom 3. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) počíta aj napriek slabšiemu začiatku roka so zotavením ekonomiky eurozóny v druhom polroku, uviedol to viceprezident ECB Luis de Guindos. ECB bude podľa neho môcť začať obmedzovať núdzové monetárne stimuly po zrýchlení očkovania a oživení rastu ekonomiky.



"Prvý kvartál bol slabší, než sme očakávali pred tromi mesiacmi," povedal de Guindos v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica. Naopak, dobrou správou pre ekonomiku je pokrok v očkovaní. "Vidíme inde, že situácia sa rýchlo normalizuje, pokiaľ sa akceleruje vakcinácia, ako napríklad v Spojenom kráľovstve, Izraeli alebo v USA," vysvetlil.



ECB naďalej predpokladá, že ekonomika eurozóny tento rok vzrastie približne o 4 %. "Ak sa nám vďaka urýchleniu vakcinačnej kampane podarí do leta zaočkovať 70 % dospelej populácie Európy a ekonomika sa oživí, môžeme tiež začať uvažovať o postupnom ukončovaní núdzového režimu menovej politiky," dodala.



ECB v boji proti následkom pandémie ochorenia COVID-19 realizuje núdzový pandemický program nákupu dlhopisov PEPP, ktorého celkový rámec predstavuje 1,85 bilióna eur. Podľa aktuálnych vyjadrení ECB bude program pokračovať minimálne do konca marca 2022. De Guindos zdôraznil, že ECB bude núdzové opatrenia utlmovať len postupne a s veľkou opatrnosťou, v opačnom prípade totiž hrozí, že udusí zotavovanie ekonomiky.



"Normalizácia menovej politiky by mala ísť ruka v ruke s normalizáciou ekonomiky," uviedol de Guindos, ktorý tiež varoval, že ECB nesmie pokračovať v stimuloch príliš dlho. "Príliš dlhé predlžovanie núdzových opatrení môže zvýšiť riziko morálneho hazardu rovnako ako zombifikácie častí európskej ekonomiky," dodal.