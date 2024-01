De Guindos: Eurozóna čelí slabému rastu, možno skĺzla do recesie

Madrid 10. januára (TASR) - Eurozóna sa možno v minulom 4. štvrťroku prepadla do recesie a jej vyhliadky zostávajú slabé. Uviedol to v stredu viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos, pričom povedal, že nedávne spomalenie inflácie v euroregióne sa zrejme zastaví. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Hospodársky rast eurozóny bol po väčšinu roka 2023 slabý a pohyboval sa blízko nuly, pričom v tomto roku sa očakáva len mierne oživenie. To pomáha ochladiť infláciu, ktorá už roky prekračuje cieľ ECB na úrovni 2 %, čo prinútilo tvorcov menovej politiky zvýšiť úrokové sadzby na rekordné maximá.



"Niektoré prichádzajúce ukazovatele signalizujú pokles ekonomiky aj v decembri, čo potvrdzuje možnosť technickej recesie v eurozóne v druhej polovici roka 2023 a slabé vyhliadky na najbližšie obdobie," povedal de Guindos v Madride.



"Prichádzajúce údaje naznačujú, že budúcnosť zostáva neistá a vyhliadky sú naklonené smerom nadol," skonštatoval.



De Guindos uviedol, že ekonomická slabosť má široký základ, pričom stavebníctvo a výroba boli zasiahnuté obzvlášť tvrdo a služby ich budú pravdepodobne nasledovať v ďalších mesiacoch.



Pokiaľ ide o menovú politiku, de Guindos neponúkol žiadne nové stanovisko, zopakoval len, že ECB ponechá úrokovú sadzbu z vkladov vo výške 4 % "dostatočne dlho", aby spomalila infláciu a vrátila ju na cieľovú úroveň 2 %.



Investori predpovedajú tento rok najmenej päť znížení úrokových sadzieb, pričom prvý krok očakávajú v marci alebo apríli, čo je časová os, ktorú viacerí predstavitelia ECB označili za prehnanú vzhľadom na pretrvávajúce tlaky na ceny.



Inflácia v euroregióne počas väčšiny roka 2023 klesala. Ale v decembri opäť vzrástla, na 2,9 %, najmä v dôsledku technických faktorov a môže sa nejaký čas držať okolo tejto úrovne.



Podľa de Guindosa sa prejavia bázické efekty, keďže platnosť kompenzačných opatrení súvisiacich s energiami vyprší, čo povedie k prechodnému zvýšeniu inflácie.



Projekcie ECB počítajú s návratom inflácie k cieľu banky na úrovni 2 % až v budúcom roku. Ale mnoho prognostikov s tým nesúhlasí a myslia si, že ECB podceňuje dezinfláciu rovnako ako v minulosti rast inflácie.