De Guindos: Geopolitické napätie by mohlo viesť k zvýšeniu inflácie

Madrid 30. októbra (TASR) - Vystupňované geopolitické napätie by mohlo viesť k zvýšeniu cien energií, a tým podporiť rast inflácie. Vyhlásil to v pondelok viceprezident Európskej centrálnej banky Luis de Guindos. Inflačný výhľad je plný značnej neistoty a banka sa bude naďalej riadiť údajmi prichádzajúcimi z ekonomiky, uviedol na konferencii v Madride. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ceny energií v poslednom období opäť vzrástli a sú menej predvídateľné v dôsledku nového geopolitického napätia. Výraznejší vplyv menovej politiky alebo zhoršenie situácie vo svetovom hospodárstve by však na druhej strane mohli prispieť k zmierneniu cenových tlakov, pokračoval de Guindos. V piatok (27. 10.) obavy z eskalácie konfliktu medzi Izraelom a Hamasom spôsobili nárast cien severomorskej ropy Brent a americkej ropy WTI o približne tri percentá. Začiatkom týždňa však ceny opäť klesli.



ECB minulý týždeň ponechala svoje úrokové sadzby bez zmeny, pričom odmietla špekulácie o ich rýchlom znížení. Pri určovaní vhodnej úrovne sadzieb a dĺžky cyklu sprísňovania menovej politiky bude banka naďalej uplatňovať prístup založený na údajoch, zopakoval de Guindos.