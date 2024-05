De Guindos: Inflácia by sa mala zmierňovať a v 2025 dosiahnuť cieľ

Madrid 17. mája (TASR) - Cenové tlaky v eurozóne sa postupne zmierňujú, čo posilňuje očakávania predstaviteľov Európskej centrálnej banky (ECB), že inflácia sa na budúci rok vráti na úroveň inflačného cieľa. Povedal to v piatok viceprezident ECB Luis de Guindos. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Celková miera inflácie dosahuje 2,4 % a jadrová sa nachádza pod 3 %. Sme presvedčení, že aj v nasledujúcich mesiacoch sa inflácia bude pohybovať približne na týchto úrovniach," povedal de Guindos na finančnej konferencii. Zároveň dodal, že postupne sa inflácia bude zmierňovať smerom k inflačnému cieľu na úrovni 2 %, pričom túto úroveň by mala dosiahnuť v roku 2025.



Predstavitelia ECB už takmer naisto prisľúbili zníženie úrokových sadzieb na zasadnutí 6. júna, takže v súčasnosti sa už diskutuje o tom, kedy ECB pristúpi k ďalšej redukcii úrokových sadzieb a aké podmienky bude potrebné splniť, aby banka sadzby opäť znížila.



Vo štvrtok (16. 5.) sa k otázke ďalšieho znižovania úrokových sadzieb vyjadril guvernér lotyšskej centrálnej banky Martinš Kazaks, podľa ktorého by ECB mohla po júnovej redukcii s ďalšími krokmi počkať, aby si vytvorila priestor na zhodnotenie situácie. Dodal, že je ľahšie prijímať rozhodnutia, keď má banka k dispozícii nové ekonomické projekcie.



ECB zverejní nové ekonomické projekcie práve 6. júna a ďalšie potom v septembri a decembri. Júlové a októbrové zasadnutie by tak malo slúžiť bankárom na zhodnotenie vývoja situácie v porovnaní s ekonomickými projekciami. Kazaks v tejto súvislosti povedal, že k redukcii úrokových sadzieb počas takýchto zasadnutí by malo dôjsť iba vtedy, ak by bol ekonomický vývoj výrazne odlišný oproti výhľadu ECB. Inak by banka mala radšej počkať.