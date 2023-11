De Guindos: Inflácia v eurozóne sa môže dočasne zrýchliť

Frankfurt nad Mohanom 13. novembra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v eurozóne sa môže dočasne opäť zrýchliť. Upozornil na to v pondelok viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos na konferencii Frankfurt Euro Finance Week vo Frankfurte nad Mohanom. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Uviedol tiež, že ekonomika eurozóny zostane zatiaľ utlmená, ale potom by mala opäť zosilnieť. Aktuálne sa však začínajú objavovať signály, že trh práce začína slabnúť.



"Očakávame dočasné oživenie inflácie v nasledujúcich mesiacoch, pretože bázické efekty prudkého zvýšenia cien energií a potravín na jeseň 2022 vypadnú," povedal de Guindos, podľa ktorého však v strednodobom časovom horizonte pokračuje dezinflačný proces.



Inflácia v eurozóne klesla v októbri na 2,9 % a bola tak najnižšia za dva roky, ale stále sa drží nad cieľom ECB na úrovni 2 %.



Predstavitelia banky opakovane varovali pred ťažkým posledným úsekom na ceste späť k cenovej stabilite, keďže vlády ukončujú svoju pomoc na zvládnutie krízy životných nákladov a mzdy rastú.



De Guindos poukázal na riziká na obzore: "Ceny energií zostávajú hlavným zdrojom neistoty uprostred zvýšeného geopolitického napätia a vplyvu fiškálnych opatrení. To isté platí pre ceny potravín, ktoré sa tiež môžu dostať pod tlak a rásť v dôsledku nepriaznivého počasia a klimatickej krízy."



Po rekordnom sprísňovaní menovej politiky úrokové sadzby ECB už pravdepodobne dosiahli vrchol. Predstavitelia banky vrátane prezidentky Christine Lagardovej uviedli, že náklady na pôžičky zostanú nejaký čas na súčasnej úrovni, hoci trhy špekulujú o ich znížení v apríli.



"V týchto časoch vysokej neistoty, keď z geopolitickej strany rýchlo prichádzajú otrasy, si myslím, že musíme byť v komunikácii veľmi obozretní," povedal de Guindos na konferencii. "Takže by som nepredpokladal žiadne budúce pohyby z hľadiska úrokových sadzieb. Chcel by som zdôrazniť, že hovoriť o znížení úrokových sadzieb je predčasné."



Tento odmietavý postoj k diskusii o potenciáli zníženia nákladov na pôžičky sa zhoduje s postojom väčšiny predstaviteľov ECB, hoci grécky člen Rady guvernérov Jannis Sturnaras povedal, že takýto krok by sa mohol zvážiť od polovice roku 2024. De Guindos namiesto toho zopakoval štandardnú líniu centrálnej banky.



"Domnievame sa, že kľúčové úrokové sadzby ECB sú na úrovniach, ktoré, ak sa budú udržiavať dostatočne dlho, výrazne prispejú k dosiahnutiu inflačného cieľa," vyhlásil.



Poukázal na nové prognózy ECB, ktoré sa očakávajú v decembri a mali by predstaviteľom banky pomôcť pri prehodnotení inflačného výhľadu a požadovaných politických opatrení.



Ešte predtým Európska komisia v stredu (15. 11.) zverejní svoje nové projekcie pre eurozónu, ktoré môže tiež pomôcť Rade guvernérov ECB pri odhaľovaní budúcich rizík.