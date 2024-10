De Guindos očakáva, že slabý rast eurozóny sa časom zrýchli

Riga 2. októbra (TASR) - Rast ekonomiky eurozóny môže byť v krátkodobom časovom horizonte slabší, ako Európska centrálna banka (ECB) aktuálne očakáva, ale jej zotavovanie by sa malo neskôr zrýchliť. Vyhlásil to v stredu viceprezident ECB Luis de Guindos v prejave na ekonomickej konferencii SUERF 2024 v Rige. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



De Guindos v prejave, ktorý sa netýkal menovej politiky, varoval, že riziká v 20-člennom bloku sú stále "naklonené smerom nadol". Domnieva sa však, že po neuspokojivom 2. štvrťroku môže ekonomika eurozóny neskôr začať naberať tempo.



"Očakávame, že oživenie sa časom posilní, keďže rastúce reálne príjmy a postupne miznúce účinky reštriktívnej menovej politiky ECB by mali podporiť spotrebu a investície," povedal. Dodal, že zlepšenie exportu a oživenie obzvlášť slabého rastu produktivity v eurozóne by tiež mohli podporiť ekonomiku regiónu.



Jeho slová pripomínajú ekonomické hodnotenie ECB z minulého mesiaca.



Analytici očakávajú, že slabší ekonomický rast a ďalšie spomalenie inflácie prinútia ECB znižovať úrokové sadzby rýchlejšie, než sa predpokladalo. V súčasnosti odhadujú na 90 % pravdepodobnosť tretieho zníženia sadzieb ECB v tomto roku na zasadnutí približne o dva týždne.



Aj člen Rady guvernérov ECB Martinš Kazaks pre agentúru Bloomberg povedal, že ECB tento mesiac aj neskôr pravdepodobne zníži náklady na pôžičky. Varoval však, že niektorí investori a ekonómovia očakávajú príliš veľké uvoľnenie menovej politiky ECB.



Miera inflácie v 20-člennej eurozóne klesla v septembri na 1,8 %. Ako ukázali utorkové (1. 10.) údaje, dostala sa tak pod cieľ ECB na úrovni 2 % prvýkrát od roku 2021.