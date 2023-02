De Guindos: Odbory by sa mali vyvarovať vysokých mzdových požiadaviek

Frankfurt nad Mohanom 9. februára (TASR) - Odborové zväzy v eurozóne by sa mali vyvarovať príliš vysokých mzdových požiadaviek, ktoré by mohli podporiť infláciu. Uviedol to vo štvrtok viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos v rozhovore pre noviny Süddeutsche Zeitung. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Pripustil, že požiadavky na vyššie mzdy na kompenzáciu prudko rastúcich spotrebiteľských cien sú oprávnené, ale tiež upozornil, že eurozóna sa musí vyhnúť špirále rastu miezd a cien.



"Inflácia sa v priebehu roka zníži. V tomto roku očakávame priemernú mieru inflácie okolo 6 %, pričom v poslednom štvrťroku to bude 3,6 %," uviedol.



"Odbory sa však môžu inklinovať k výzvam na nadmerné zvýšenie miezd. Musíme byť opatrní," vyhlásil. Pri špirále miezd a cien, kde vyššie platy zvyšujú firemné náklady, čo následne vedie k ďalšiemu zvyšovaniu cien, "nikto nezvíťazí", varoval.



Namiesto toho musia podľa neho vlády v eurozóne ponúknuť cielenú podporu na pomoc tým, ktorí sú infláciou postihnutí najviac. "Ľudia by potom mohli znížiť svoje mzdové požiadavky a ECB by nemusela toľko sprísňovať menovú politiku," povedal.



Európska centrálna banka od júla 2022 zvýšila úrokové sadzby o tri percentuálne body, aby schladila infláciu, ktorá prudko vzrástla v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine.



Inflácia v eurozóne sa po dosiahnutí vrcholu 10,6 % v októbri o niečo znížila, čiastočne vďaka poklesu nákladov na energiu.



Rast spotrebiteľských cien v 20-člennom euroregióne sa v januári spomalil na 8,5 %, čo je stále výrazne nad cieľom ECB na úrovni 2 %.



V Nemecku, najväčšej európskej ekonomike, dosiahla miera inflácie v januári 8,7 %.



Najväčší odborový zväz v krajine IG Metall usporiadal koncom minulého roka sériu varovných štrajkov v snahe dosiahnuť vyššie mzdy pre takmer štyri milióny pracovníkov v priemyselných odvetviach. Nakoniec súhlasil s "podinflačným" zvýšením platov o 8,5 % počas dvoch rokov. Ďalšia nemecká mocná odborová organizácia Verdi v súčasnosti požaduje zvýšenie platov o 15 % pre zamestnancov Deutsche Post, čo spoločnosť odmietla ako nereálne.