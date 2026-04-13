De Guindos: Prípadné zvýšenie sadzieb ECB bude závisieť od vývoja cien
ECB nedokáže zmierniť bezprostredné dôsledky vojny prostredníctvom menovej politiky, bude ale pozorne sledovať jej sekundárne účinky, dodal De Guindos.
Autor TASR
Madrid 13. apríla (TASR) - Prípadné zvýšenie sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) bude závisieť od toho, ako sa nárast cien ropy vyvolaný vojnou na Blízkom východe premietne do vývoja iných cien, vyhlásil v pondelok viceprezident ECB Luis de Guindos. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Zvýšenie sadzieb bude závisieť od sekundárnych účinkov,“ povedal De Guindos na konferencii v Madride. ECB nedokáže zmierniť bezprostredné dôsledky vojny prostredníctvom menovej politiky, bude ale pozorne sledovať jej sekundárne účinky, dodal.
ECB minulý mesiac ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni, pričom signalizovala, že je pripravená sprísniť menovú politiku, ak sa vysoké ceny energií prejavia v širšej ekonomike a ovplyvnia ceny iných tovarov a služieb prostredníctvom tzv. sekundárnych účinkov. Čiastočné uzavretie Hormuzského prielivu nielenže zvýšilo ceny energií, ale pravdepodobne spôsobí aj zdraženie ďalších komodít, ako sú hliník, hnojivá a plasty, upozornil viceprezident ECB.
„Zvýšenie sadzieb bude závisieť od sekundárnych účinkov,“ povedal De Guindos na konferencii v Madride. ECB nedokáže zmierniť bezprostredné dôsledky vojny prostredníctvom menovej politiky, bude ale pozorne sledovať jej sekundárne účinky, dodal.
ECB minulý mesiac ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni, pričom signalizovala, že je pripravená sprísniť menovú politiku, ak sa vysoké ceny energií prejavia v širšej ekonomike a ovplyvnia ceny iných tovarov a služieb prostredníctvom tzv. sekundárnych účinkov. Čiastočné uzavretie Hormuzského prielivu nielenže zvýšilo ceny energií, ale pravdepodobne spôsobí aj zdraženie ďalších komodít, ako sú hliník, hnojivá a plasty, upozornil viceprezident ECB.