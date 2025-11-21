Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
De Guindos: Rast eurozóny je lepší, ako sa očakávalo

Na archívnej snímke z 5. apríla 2025 „Bobrí mesiac“ vychádza vedľa Európskej centrálnej banky (ECB) vo Frankfurte v Nemecku. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bilbao 21. novembra (TASR) - Hospodársky rast v eurozóne je lepší, ako Európska centrálna banka (ECB) očakávala, napriek tomu, že zostal pomalý. Vyhlásil to v piatok viceprezident banky Luis de Guindos vo svojom prejave v španielskom Bilbau. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo.

Máme správy, ktoré nie sú príliš dobré, ale ani príliš zlé. Pokiaľ ide o hospodársky rast, sú lepšie, ako sme očakávali,“ povedal de Guindos na podujatí.

Poznamenal, že na základe najnovších ekonomických údajov a ukazovateľov sú súčasné úrokové sadzby ECB na primeranej úrovni.

Úrokovú sadzbu považujeme za primeranú na základe informácií, ktoré máme k dispozícii, a ukazovateľov, ktoré vidíme,“ vyhlásil.

De Guindos uviedol tiež, že riziká pre rast v eurozóne sú v súčasnosti vyvážené.

Európskej únii sa podarilo dosiahnuť dohodu o clách so Spojenými štátmi, čo zabránilo „eskalácii obchodnej vojny“, pripomenul. V súvislosti s infláciou viceprezident ECB uviedol, že najnovší vývoj je „pozitívny“, keďže sa blíži k cieľovej hodnote ECB na úrovni 2 %.
