De Guindos: Trumpove plány by mohli zvýšiť deficit a znepokojiť trhy

Frankfurt nad Mohanom 18. novembra (TASR) - Plány novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa v oblasti výdavkov predstavujú riziko zvýšenia rozpočtového deficitu USA, čo by mohlo destabilizovať trhy, vyhlásil v pondelok viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spojené štáty už majú pomer verejného dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) takmer 100 % a deficit výdavkov takmer 4 %, povedal de Guindos na bankovej konferencii vo Frankfurte nad Mohanom. "Zvolený prezident sľúbil, že zníži dane a možno nezníži verejné výdavky," a to by mohlo viesť k rastu deficitu a "vyvolať obavy na trhoch", dodal de Guindos.



V Európe vzbudzujú obavy aj Trumpove plány v oblasti medzinárodného obchodu. Novozvolený prezident opakovane vyhlásil, že po návrate do Bieleho domu zavedie nové clá vo výške 10 až 20 % na dovoz z Európy a 60 % na dovoz z Číny. "Vyhliadky rastu sú zahmlené neistotou v súvislosti s hospodárskou politikou a geopolitickou situáciou v eurozóne aj vo svete," poznamenal de Guindos.