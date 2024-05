De Guindos:ECB pravdepodobne zníži úrokové sadzby o 25 bázických bodov

Frankfurt nad Mohanom 23. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) na svojom zasadnutí začiatkom júna pravdepodobne zníži kľúčové úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Uviedol to vo štvrtok viceprezident ECB Luis de Guindos v rozhovore pre rakúsky denník Oberösterreichische Nachrichten. TASR správu prevzala z DPA.



De Guindos v rozhovore vyhlásil, že ECB zaujala transparentný postoj a opatrný prístup. To naznačuje zníženie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov na najbližšom stretnutí Rady guvernérov 6. júna, ale ďalšie kroky sa budú odvíjať od situácie v ekonomike euroregiónu, povedal.



Úroková sadzba ECB pre úvery komerčným bankám v regióne, ktorý zaviedol euro, je v súčasnosti na úrovni 4,5 % a depozitná sadzba, ktorú banky dostávajú za vklady, je na úrovni 4 %.



ECB v júli 2022 ukončila roky nulových a záporných úrokových sadzieb, aby znížila infláciu, ktorá prudko vzrástla. Banka následne desaťkrát zdvihla svoje kľúčové úrokové sadzby, do vlaňajšieho októbra, keď ich ponechala bez zmeny. A odvtedy ich drží stabilné.



V uplynulých mesiacoch však začali pribúdať výzvy, aby ECB uvoľnila menovú politiku a znížila úrokové sadzby. Zmiernia sa tak podmienky financovania pre podniky a investorov, čo podporí slabý ekonomický rast v kľúčových ekonomikách eurozóny.



De Guindos odmietol predpovedať ďalšie pohyby úrokových sadzieb ECB smerom nadol po júnovom zasadnutí. Poukázal na vysokú mieru neistoty a pripomenul, že ešte nie je o ničom rozhodnuté. Rada guvernérov podľa neho počká na vývoj ekonomických údajov.



ECB sa chystá v júni zverejniť tiež svoju ekonomickú prognózu pre eurozónu.