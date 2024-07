De Jong dostane na nový závod v Prešove 11,4 mil. eur

Bratislava 10. júla (TASR) - Spoločnosť De Jong Slovakia plánuje vybudovanie nového závodu na výrobu nerezových zásobníkov vody pre tepelné čerpadlá v Prešove za 63,09 milióna eur. Na tento zámer dostane firma štátnu investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 11,42 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.



De Jong plánuje zrealizovať svoj investičný zámer v rokoch 2024 až 2026 a finančné prostriedky vynaložiť na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení. V priamej súvislosti s investíciou plánuje do konca roka 2028 vytvoriť 150 nových pracovných miest.



Počiatočná výrobná kapacita nového závodu bude 350.000 kusov nerezových zásobníkov ročne v očakávanej hodnote viac ako 100 miliónov eur. Závod bude môcť zavedením druhej zmeny potenciálne zvýšiť kapacitu až na 700.000 kusov ročne. Investičný zámer plánuje spoločnosť realizovať v prenajatých existujúcich priestoroch určených na priemyselnú výrobu. Začiatok výroby je naplánovaný na január 2026 a celá produkcia novozriadenej prevádzkarne bude určená na export v rámci Európskej únie.



Firma De Jong je súčasťou medzinárodnej skupiny Rheem Manufacturing Company so sídlom v Spojených štátoch amerických. Od roku 1988 sa skupina Rheem stala súčasťou skupiny Paloma Industries z Nagoje, Japonsko, ktorá je najväčším svetovým výrobcom plynových spotrebičov. Skupina Rheem je v USA najväčším výrobcom produktov v oblasti ohrevu vody a jej výrobky sa predávajú v 88 krajinách sveta.