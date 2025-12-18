< sekcia Ekonomika
De Wever na samite EÚ má separátne rokovania o financovaní Ukrajiny
Hlavným cieľom zasadnutia Európskej rady je dosiahnuť dohodu o financovaní potrieb Ukrajiny na nasledujúce dva roky.
Autor TASR
Brusel 18. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) a Belgicko rokujú separátne, mimo hlavnej rokovacej sály, kde prebieha dvojdňový samit EÚ. Cieľom je vyriešiť najcitlivejšie časti plánu EÚ na poskytnutie 210 miliárd eur zmrazených ruských aktív pre Ukrajinu, proti čomu má Belgicko svoje výhrady. Na správu denníka Politico upozornil spravodajca TASR.
Politico svoju správu podložil tvrdeniami piatich nemenovaných diplomatov EÚ oboznámených s prebiehajúcimi rokovaniami.
Hlavným cieľom zasadnutia Európskej rady je dosiahnuť dohodu o financovaní potrieb Ukrajiny na nasledujúce dva roky. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ale aj viacerí lídri členských krajín naznačili, že samit potrvá dovtedy, kým sa nepodarí dosiahnuť nejakú dohodu o zabezpečení finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026 a 2027. K tomuto záväzku sa ešte na októbrovom samite v Bruseli prihlásilo 26 premiérov a prezidentov členských štátov Únie okrem Maďarska.
Najťažšie diskusie sa vedú o návrhu reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív na území EÚ v objeme 210 miliárd eur. Tento návrh podporuje EK aj Nemecko, ale Belgicko tento plán odmieta pre obavy z možných odvetných krokov Ruska. Na jeho území, na účtoch spoločnosti Euroclear, sa totiž nachádza väčšina týchto aktív.
Belgický federálny premiér Bart De Wever tvrdí, že chce chrániť záujmy krajiny a zabezpečiť väčšie finančné záruky od ostatných členských krajín EÚ výmenou za svoju podporu pre reparačnú pôžičku.
Podľa svedectva dvoch diplomatov z prostredia rokovaní De Wever „odskakuje“ z hlavnej miestnosti, aby sa bilaterálne stretol a rokoval s kolegami z iných členských krajín.
Komisia sa na poslednú chvíľu snaží presvedčiť De Wevera, že sľúbené záruky stačia na utíšenie jeho obáv.
Kriticky sa k návrhu využiť zmrazené aktíva Ruskej federácie stavajú aj Slovensko, Česko, Maďarsko, Taliansko, Bulharsko či Malta. Napriek ich výhradám by mohol byť návrh schválený kvalifikovanou väčšinou a nie jednomyseľne, ale bez toho, aby bolo obídené Belgicko, kde sa nachádza 180 miliárd eur zmrazených ruských aktív.
Citlivosť diskusií o financovaní potrieb Ukrajiny naznačila aj zmena programu samitu zo strany predsedu Európskej rady Antónia Costu. Ten zmenil program rokovaní, aby lídri mohli diskutovať o ďalších kľúčových bodoch, kým sa opäť vrátia k chúlostivej ukrajinskej otázke. Súbežne s oficiálnymi debatami bežia rokovania technických tímov, ktoré analyzujú možnosti nájsť nejaké prijateľné východisko, čo je podľa Politico proces, ktorý môže trvať hodiny a zrejme predĺži konanie samitu.
