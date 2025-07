Debarierizácia SPŠ v Dubnici nad Váhom zvýši atraktivitu školy

Dubnica nad Váhom 23. júla (TASR) - Množstvo bezbariérových prvkov vrátane výťahu a schodiskovej plošiny prinesie debarierizácia Strednej priemyselnej školy (SPŠ) v Dubnici nad Váhom. Súčasťou prác za 425.000 eur je aj úprava vstupu do budovy a nové šatne pre študentov. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



Debarierizácia je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, z ktorého pôjde do SPŠ v Dubnici 174.000 eur, viac ako 250.000 eur investuje TSK z vlastných zdrojov. Bezbariérovosť vstupu do budovy zabezpečia novými elektronickými vchodovými dvermi a rampou. Pre ľahší pohyb hendikepovaných študentov vybudovali šikmú schodiskovú plošinu, bezbariérový vstup do dvoch tried a bezbariérové toalety na jednom z poschodí. Pribudol výťah i parkovacie miesto pre znevýhodnených.



„V rámci projektu sa zmení aj ráz priečelia budovy školy. Celé podlubie sa zamurovalo, čím vznikli nové priestory pre šatne. Práve šatne tu na priemyslovke boli roky veľmi malé a stiesnené,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



Ako dodal, vďaka niekoľkomiliónovému projektu by sa už na jeseň malo začať s rekonštrukciou školských dielní, pribudnú nové učebne spolu s vybavením v podobe moderných technológií, čo ešte viac pomôže s prípravou študentov na ich ďalšie štúdium či vykonávanie povolania.