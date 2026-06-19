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Debaty lídrov EÚ o rozpočte budú medzi šetrnými a priateľmi kohézie
Rokovania o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 - 2034 sú jednou z hlavných tém dvojdňového samitu v Bruseli.
Autor TASR
Brusel 19. júna (TASR) - Rokovania o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 - 2034 sú jednou z hlavných tém dvojdňového samitu v Bruseli po tom, ako cyperské predsedníctvo v Rade EÚ navrhlo svoju predstavu úpravy dvojbiliónového rozpočtu. Vyjadrenia viacerých lídrov naznačili, že debaty lídrov o Viacročnom finančnom rámci (VFR) budú aj medzi „šetrnými krajinami“ a priateľmi kohézie, informuje spravodajca TASR.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok na úvod druhého dňa samitu EÚ pred novinármi zdôraznil svoj nesúhlas s ďalším spoločným zadlžovaním členských krajín EÚ. Povedal to na okraj debát, ktoré šéfovia vlád a štátov povedú do konca tohto roka, aby dosiahli dohodu o konečnej podobe VFR.
V rovnakom duchu sa ešte vo štvrtok večer (18. 6.) v Bruseli vyjadril aj holandský premiér Rob Jetten, ktorý sa vyslovil, že cyperský kompromisný návrh o VFR treba „hodiť do koša“ a začať diskutovať nanovo. Holandsko patrí medzi „najhlasnejšie“ krajiny z tábora šetrných a každých päť rokov sa zasadzuje o zníženie výdavkov v rámci sedemročného rozpočtu eurobloku.
Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ ako kompromis navrhlo znížiť výdavky o 32 miliárd eur voči pôvodnému návrhu Európskej komisie. Už predtým Európsky parlament navrhol zvýšiť VFR o desať percent viac, ako bola pôvodná predstava eurokomisie.
Proti skupine „šetrných krajín“, kam sa okrem Holandska hlásia aj Dánsko, Rakúsko a Švédsko, stojí 16-členná skupina „priateľov kohézie“, do ktorej patrí i Slovensko, ktorá, naopak, chce presadzovať navyšovanie výdavkov najmä na kohéznu politiku, spoločnú poľnohospodársku politiku a takzvaný Európsky fond pre konkurencieschopnosť (ECF).
Merz sa v piatok ráno postavil na stranu šetrných krajín EÚ, ktoré sú proti veľkému zvýšeniu spoločných výdavkov, keď pred novinármi zdôraznil, že Únia by sa „nemala ďalej zadlžovať“.
Nemecký kancelár skonštatoval, že doteraz predložený návrh viacročného rozpočtu na roky 2028 - 2034, s ktorým prišlo cyperské predsedníctvo, je „príliš vysoký“ a preto sa „čísla musia znížiť“. „Môžeme minúť len toľko peňazí, koľko máme,“ vysvetlil Merz, podľa ktorého spoločné zadlžovanie by prinieslo EÚ väčší dlh, ako je povolené.
Potvrdil, že lídri EÚ musia nakoniec dospieť k jednotnému výsledku a vyjadril nádej, že piatkové prvé diskusie na túto tému sa ponesú „v duchu dobrej európskej spolupráce“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok na úvod druhého dňa samitu EÚ pred novinármi zdôraznil svoj nesúhlas s ďalším spoločným zadlžovaním členských krajín EÚ. Povedal to na okraj debát, ktoré šéfovia vlád a štátov povedú do konca tohto roka, aby dosiahli dohodu o konečnej podobe VFR.
V rovnakom duchu sa ešte vo štvrtok večer (18. 6.) v Bruseli vyjadril aj holandský premiér Rob Jetten, ktorý sa vyslovil, že cyperský kompromisný návrh o VFR treba „hodiť do koša“ a začať diskutovať nanovo. Holandsko patrí medzi „najhlasnejšie“ krajiny z tábora šetrných a každých päť rokov sa zasadzuje o zníženie výdavkov v rámci sedemročného rozpočtu eurobloku.
Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ ako kompromis navrhlo znížiť výdavky o 32 miliárd eur voči pôvodnému návrhu Európskej komisie. Už predtým Európsky parlament navrhol zvýšiť VFR o desať percent viac, ako bola pôvodná predstava eurokomisie.
Proti skupine „šetrných krajín“, kam sa okrem Holandska hlásia aj Dánsko, Rakúsko a Švédsko, stojí 16-členná skupina „priateľov kohézie“, do ktorej patrí i Slovensko, ktorá, naopak, chce presadzovať navyšovanie výdavkov najmä na kohéznu politiku, spoločnú poľnohospodársku politiku a takzvaný Európsky fond pre konkurencieschopnosť (ECF).
Merz sa v piatok ráno postavil na stranu šetrných krajín EÚ, ktoré sú proti veľkému zvýšeniu spoločných výdavkov, keď pred novinármi zdôraznil, že Únia by sa „nemala ďalej zadlžovať“.
Nemecký kancelár skonštatoval, že doteraz predložený návrh viacročného rozpočtu na roky 2028 - 2034, s ktorým prišlo cyperské predsedníctvo, je „príliš vysoký“ a preto sa „čísla musia znížiť“. „Môžeme minúť len toľko peňazí, koľko máme,“ vysvetlil Merz, podľa ktorého spoločné zadlžovanie by prinieslo EÚ väčší dlh, ako je povolené.
Potvrdil, že lídri EÚ musia nakoniec dospieť k jednotnému výsledku a vyjadril nádej, že piatkové prvé diskusie na túto tému sa ponesú „v duchu dobrej európskej spolupráce“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)