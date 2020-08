Londýn 11. augusta (TASR) - Britská sieť obchodných domov Debenhams plánuje zrušiť ďalších 2500 pracovných miest v rámci zápasu o prežitie počas krízy, ktorú vyvolala pandémia nového koronavírusu. Informovali o tom v utorok noviny Sun.



V správe sa uvádza, že škrty sa dotknú nielen obchodov, ale aj distribučných skladov. Maloobchodný reťazec, ktorého história siaha do roku 1778, v súčasnosti zamestnáva 14.500 ľudí. Debenhams znižuje počet zamestnancov, pretože jeho odbyt sa zotavuje len pomaly aj napriek opätovnému otvoreniu 124 obchodov po zmiernení blokád spojených s pandémiou.



Mnohé britské obchody sa zatvárajú alebo škrtajú počet pracovných miest, pretože predaj zostáva slabý aj po ukončení blokád.



Obchodné domy totiž okrem pandémie tvrdo zasiahli aj zmeny "nákupných zvyklostí", keďže čoraz viac ich zákazníkov uprednostňuje namiesto kamenných obchodov nákup on-line z pohodlia svojho domova.



Najnovšie, v poradí už druhé kolo prepúšťania v tomto roku prichádza po tom, ako skupina Debenhams v apríli prešla do konkurznej správy a oznámila zrušenie 4000 pracovných miest. Minulý mesiac Debenhams ponúkol svoj predaj v rámci posledného pokusu zabrániť bankrotu.



Na proces predaja dohliada investičná banka Lazard a Debenhams dúfa, že do konca septembra nájde kupca.