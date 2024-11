Decathlon chce v Nemecku zvýšiť počet obchodov na takmer dvojnásobok

Berlín 19. novembra (TASR) - Francúzska sieť športových obchodov Decathlon plánuje výraznú expanziu na nemeckom trhu. Do troch rokov chce reťazec zvýšiť počet svojich obchodov v Nemecku na takmer dvojnásobok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Decathlon oznámil, že do konca roka 2027 chce mať v Nemecku viac než 150 prevádzok. V súčasnosti má na nemeckom trhu 86 obchodov. Do otvorenia nových prevádzok a modernizácie starších obchodov plánuje francúzska spoločnosť investovať približne 100 miliónov eur, uviedol pre agentúru DPA šéf divízie Decathlon Germany Arnaud Sauret, podľa ktorého to bude znamenať veľký počet nových pracovných miest.



Nemecký trh so športovými potrebami je vysoko konkurencieschopný a jeho hodnota dosahuje miliardy eur. Lídrom na trhu je domáca spoločnosť Intersport, ktorej ročné tržby dosahujú približne 3,5 miliardy eur. Nasleduje značka Sport 2000 s 2,95 miliardami eur. Na porovnanie, tržby Decathlonu dosiali 1,1 miliardy eur.