Decembrová inflácia zostala na 15,4%, za minulý rok dosiahla 12,8 %

Bratislava 13. januára (TASR) - Inflácia na Slovensku zostala v decembri minulého roka na novembrovej úrovni 15,4 %. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb pritom medzimesačne rástli najmenej za celý rok, a to o 0,2 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Priemerná inflácia na Slovensku za celý minulý rok dosiahla 12,8 %. Výraznejšie rástli ceny iba v roku 1993. Vlaňajší vývoj ovplyvnilo najmä zdraženie energií a v novodobej histórii SR rekordný nárast cien potravín a pohonných hmôt.



Rast cien sa v minulom roku výrazne zdynamizoval, ešte v roku 2021 dosiahla inflácia iba 3,2 % a od roku 2005 ani raz neprekročila hranicu 5 %. "Vlaňajšia ročná inflácia tak prekonala predošlé maximum z roku 2000, kedy rast cien dosiahol 12 %. Vyššia inflácia bola nameraná iba v prvom roku existencie samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, kedy inflácia prekročila 23 %, pri mierne odlišnej metodike ako v súčasnosti," priblížili štatistici.



Vysoký rast cien sa prejavil najmä kvôli zdražovaniu dvoch hlavných výdavkových skupín domácností – potravín a nealkoholických nápojov, ako aj bývania s energiami, ktoré spolu tvoria 47 % percent výdavkov.



Pri potravinách sa ceny za minulý rok zvýšili priemerne o 19,3 %, pričom vyšší rast sa prejavil vo všetkých deviatich sledovaných skupinách produktov. Najväčší vplyv na výdavky domácností mal celkový rast cien mäsa o viac ako 18 %, mlieka, syrov a vajec o vyše 20 %, ako aj chleba a obilnín o približne 21 %.



"Pri bývaní a energiách sme zaznamenali medziročný rast cien o 15,5 %. Takýto vývoj najvýraznejšie ovplyvnilo, po úpravách regulovaných cien pre domácnosti, zvýšenie cien energií na začiatku roka," priblížil ŠÚ SR. V druhom polroku sa k tomu pripojil zrýchlený rast cien najmä dreva, pevné palivá tak za celý rok zdraželi o štvrtinu.



Tretí najvýznamnejší vplyv na vývoj inflácie mali vlani pohonné látky, ktoré zdynamizovali rast cien v doprave. Ich ceny zaznamenali rekordné rasty aj hodnoty najmä v druhom štvrťroku, mesiac pred prázdninami ich rast prekročil 40 %. V priemere za celý rok boli pohonné látky drahšie o 26 %.



V priemere ceny z mesiaca na mesiac od januára stúpali o 1,2 %. Medziročne inflácia od januára minulého roka bez prestávky rástla a v novembri a decembri sa zastavila na hodnote 15,4 %, vyčíslili štatistici.



Medzimesačne v decembri vzrástli ceny v deviatich z 12 výdavkových skupín domácností. Najvýraznejší vplyv na infláciu mali pritom aj naďalej potraviny, rast ich cien dosiahol 1,2 %. V odbore bývanie a energie ceny vzrástli, rovnako ako v novembri, o 0,5 %. "Naopak, markantné zníženie cien, a to o 10 %, sa prejavilo pri pohonných hmotách," zdôraznil ŠÚ SR.



V medziročnom porovnaní zachytil nárast vo všetkých sledovaných výdavkových skupinách, päť z nich pritom dosiahlo zvýšenie cien vyššie ako 12 %. Najvýznamnejší vplyv na celkovú infláciu majú dlhodobo rastúce ceny potravín a nákladov na bývanie vrátane elektriny, plynu a ostatných palív.



Potraviny v decembri medziročne zdraželi o 29 %. V odbore bývanie a energie ceny medziročne stúpli o 16,8 %. Túto hodnotu ovplyvnilo zvýšenie cien elektriny a plynu zo začiatku roka, ktoré sa prejavuje v inflácii počas celého roka.



Ceny v doprave boli pod vplyvom postupného zlacňovania pohonných látok medziročne vyššie už len o 7,9 %. "Bolo to oveľa nižšie tempo zdražovania ako počas prvých šiestich mesiacov roka, kedy rast cien v tomto odbore v júni stúpol až na 23,7 %," dodali štatistici.