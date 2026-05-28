Decodom Topoľčany definitívne skončil, súd rozhodol o konkurze

Na snímke výrobné priestory slovenského výrobcu nábytku Decodom, s.r.o. v Topoľčanoch. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 28. mája (TASR) - Okresný súd v Nitre zastavil reštrukturalizačné konanie spoločnosti Decodom Topoľčany a začal konkurzné konanie na majetok dlžníka. Súd rozhodol o vyhlásení konkurzu v stredu 27. mája, potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kellerová.

Zo správcom predloženého podania dlžníka v súvislosti s podanou žiadosťou správcu mal súd za preukázané, že bezprostredne po povolení reštrukturalizácie sa finančná situácia dlžníka zmenila natoľko, že dlžník nie je schopný plniť svoje záväzky v predpísaných lehotách.

Na základe žiadosti správcu dlžník 14. mája doručil informácie týkajúce sa hospodárenia dlžníka od začatia reštrukturalizačného konania. Z týchto údajov vyplýva, že dlžník má splatné neuhradené záväzky voči dodávateľom vzniknuté po začatí reštrukturalizačného konania v sume aspoň 240.000 eur, záväzky voči odberateľom z titulu prijatých preddavkov v sume 645.541,97 eura, ktoré nie je schopný plniť. Neuhradené splatné záväzky voči zamestnancom z titulu nevyplatených miezd za marec a apríl predstavujú 483.605,14 eura.

Dlžník má splatné neuhradené záväzky vzniknuté po začatí reštrukturalizačného konania voči verejnoprávnym subjektom (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne) v sume 276.846 eur. Neuhradené pohľadávky predstavujú 179.581,97 eura, čiastočne sú po splatnosti, čiastočne splatné v nasledujúcich mesiacoch. Disponibilné finančné prostriedky na účte dosiahli približne 25.000 eur.

Dlžník najmä pre stratu dôvery zo strany zákazníkov nemá také objednávky, z ktorých by bolo možné v najbližšom období očakávať ďalší príjem. Úsilie o získanie bankového úveru alebo inej formy externého financovania bolo neúspešné, takže dlžník nie je schopný splácať ani záväzky vznikajúce v priebehu reštrukturalizačného konania a aj po jeho začatí vytvára nové záväzky, ktoré nie je schopný splácať.

Keďže ekonomická situácia dlžníka neumožňuje predpokladať úspešné skončenie reštrukturalizácie, čo potvrdil aj samotný dlžník, doručil správcovi žiadosť o vyhlásenie konkurzu, ktorú správca predložil súdu.
