Decodom Topoľčany plánuje zvýšiť tržby na 53 miliónov eur

Topoľčany 5. apríla (TASR) - Spoločnosť Decodom, spol. s r. o., Topoľčany plánuje v tomto roku dosiahnuť tržby na úrovni 53 miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom by sa mali tržby zvýšiť o dva milióny eur. Najväčší slovenský výrobca nábytku zamestnáva aktuálne zhruba 650 zamestnancov, tento počet by mal zostať zachovaný, potvrdil generálny riaditeľ spoločnosti Michael Hjemgard.



Podľa slov Hjemgarda sa na Slovensku odovzdá ročne približne 20.000 nových bytov a ďalších 20.000 bytov prejde rekonštrukciou. Decodom predá ročne takmer 15.000 kuchýň. Napriek tomu, že posledné tri roky poznačila odvetvie drevovýroby a nábytkárstva pandémia, inflácia, nárast ceny dreva o vyše 40 percent i nárast cien energií, do finálnych cien nábytku sa podľa jeho slov zvýšené náklady premietli len 11 percentami.



Export sa na tržbách firmy podieľa približne 60 percentami. Kuchynský nábytok smeruje najmä do Českej republiky, na export do Nemecka sú určené predovšetkým obývacie zostavy. Na slovenskom trhu má firma aktuálne podiel 25 percent, postupne ho plánuje zvýšiť na 30 percent. K zvýšeniu podielu by malo prispieť zavedenie nového radu kuchýň Home do výroby. Verejnosti ju predstaví na výstave nábytku koncom apríla na nitrianskom výstavisku.