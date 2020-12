Decodom zachránil v Topoľčanoch vyše 800 pracovných miest

Topoľčany 1. decembra (TASR) – Výrobcovi nábytku spoločnosti Decodom sa podarilo zachrániť viac ako 800 pracovných miest. Firma ohlásila hromadné prepúšťanie po tom, ako bola od 16. marca na základe rozhodnutia vlády, ktorá sa rozhodla uzatvoriť ekonomiku v boji so šírením pandémie nového koronavírusu, nútená zatvoriť všetkých svojich 17 maloobchodných predajní na Slovensku. „Decodom však zmenil stratégiu, krízu ustál a v súčasnosti beží jeho výroba bez obmedzení. Firma prechádza kompletnou reorganizáciou,“ potvrdil nový generálny riaditeľ Jozef Tanzer.



Decodom bola prvou veľkou spoločnosťou na Slovensku, ktorá na jar tohto roka verejne priznala, že uzatvorenie ekonomiky pre pandémiu môže mať fatálny dosah na jej podnikanie a zamestnanosť v regióne. Vtedajšie vedenie zároveň skonštatovalo, že vládne opatrenia nemusia byť pre zamestnávateľov dostačujúce. Predajne na Slovensku i v ostatných krajinách Európy boli počas prvej vlny pandémie zatvorené sedem týždňov. Po ich opätovnom otvorení zaznamenal Decodom 20-percentný pokles návštevnosti oproti minulému roku. Odhady odborníkov hovorili, že trh s nábytkom sa v Európe medziročne prepadne o viac ako 35 percent.



Spoločnosť v krízovom období si s dodávateľmi dohodla dlhšiu dobu splatnosti s bankami a štátom nastavila splátkové kalendáre a zároveň niektorí zahraniční odberatelia poslali úhrady v predstihu. „Následne sme pristúpili ku kompletnej reorganizácii fungovania spoločnosti na všetkých úrovniach – od manažmentu, cez výrobu až po predaj a klientsky servis. Do konca roka splníme všetky svoje záväzky,“ potvrdil Tanzer.



V rámci ozdravného procesu začal Decodom spolupracovať s poradenskou spoločnosťou PricewaterhouseCoopers (PwC). „V posledných dňoch sme sfinalizovali aj dohody s viacerými financujúcimi bankami. Významne pomohla aj štátna prvá pomoc, ktorú spoločnosť využila na základe poklesu tržieb z predaja. Tá bola slovenskou vládou predĺžená aj na toto obdobie až do začiatku roka 2021," uviedol Tanzer.



Veľmi krátko po znovuotvorení predajní sa výrobné kapacity závodu v Topoľčanoch opäť naplnili. Podľa štatistík Decodom zaznamenal počas niekoľkých mesiacov tisíce objednávok na nový nábytok, a to nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a Nemecku. On-line predaj pritom vzrástol dvojnásobne.



Aktuálne topoľčiansky výrobca nábytku prevádzkuje 15 vlastných maloobchodných predajní na Slovensku. V ďalších 60 mestách je nábytok z Decodomu dostupný prostredníctvom veľkoobchodných partnerských predajní. Všetky fungujú bezproblémovo a v plnom režime. Časť svojich predajní bude firma revitalizovať, no v pláne má aj otváranie nových. Tie majú byť špecializovanejšie a zamerané primárne na kuchynské štúdiá. Firma pripravuje aj rozšírenie vlastnej siete výhradných partnerov, pričom sa chce sústrediť aj na zvýšenie ich podpory.