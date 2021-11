Deere oznámil strmý nárast zisku vo 4. štvrťroku

Moline 24. novembra (TASR) - Americký koncern Deere v stredu oznámil strmý nárast zisku vo 4. štvrťroku, až o 69 %, vďaka silnému dopytu po jeho poľnohospodárskej a stavebnej technike.



Najväčší producent poľnohospodárskych strojov na svete uviedol, že za tri mesiace do konca októbra 2021 jeho zisk stúpol na 1,28 miliardy USD (1,14 miliardy eur) alebo 4,12 USD na akciu zo 757 miliónov USD alebo 2,39 USD na akciu pred rokom, keď pandémia spomalila predaj a firmy prepúšťali.



Tento výsledok prekonal očakávania Wall Street. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Zacks Investment Research, predpovedali koncernu zisk 3,82 USD na akciu.



Tržby Deere v sledovanom období vzrástli o 16,4 % na 11,33 miliardy USD z 9,73 miliardy USD v minulom roku.



"Naše výsledky odrážajú silný dopyt na koncovom trhu a našu schopnosť pokračovať v poskytovaní služieb zákazníkom pri riadení problémov s dodávateľským reťazcom a vedení rokovaní s našou najväčšou odborovou organizáciou," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Deere John May.



Viac ako 10.000 pracovníkov Deere štrajkovalo v závodoch v Iowe, Illinois a Kansase od polovice októbra do minulého týždňa, keď odborový zväz United Auto Workers prijal tretiu ponuku spoločnosti, ktorá zahŕňala 10-percentné okamžité zvýšenie miezd a ratifikačný bonus 8500 USD.



Predstavitelia spoločnosti Deere odhadli, že nová zmluva zvýši jej náklady pred zdanením približne o 250 miliónov až 300 miliónov USD, ale výrazne nezhorší jej zisky.



Za celý fiškálny rok do konca októbra 2021 spoločnosť vykázala rekordný zisk 5,96 miliardy USD alebo 18,99 USD na akciu. Tržby dosiahli 39,74 miliardy USD.



V novom roku 2021/22, ktorý sa začal 1. novembra, predpovedá Deere nárast zisku na 6,5 až 7 miliárd USD, keďže dopyt po jej ikonických ekologických traktoroch zostáva vysoký a výdavky na infraštruktúru pomáhajú zvyšovať dopyt po jej stavebných zariadeniach.



(1 EUR = 1,1206 USD)