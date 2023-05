Deficit aj dlh verejnej správy boli vlani nižšie, ako sa predpokladalo

Bratislava 12. mája (TASR) - Deficit verejných financií SR dosiahol minulý rok 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) a oproti rozpočtu bol nižší o 3,2 percentuálneho bodu (p. b.) alebo 3,43 miliardy eur. Dlh verejnej správy predstavoval ku koncu vlaňajška 57,8 % HDP a oproti predpokladom bol nižší o 1,5 miliardy eur. Vyplýva to zo Štátneho záverečného účtu SR za rok 2022, ktorý v piatok schválila vláda.



"Verejná správa v roku 2022 na základe predbežných výsledkov notifikovaných v metodike ESA 2010 hospodárila so schodkom 2,234 miliardy eur, čo predstavuje 2 % HDP," informovalo v materiáli Ministerstvo financií (MF) SR. Pôvodný rozpočet verejnej správy z decembra 2021 predpokladal deficitné hospodárenie na úrovni 4,94 % HDP. Novelou zákona o štátnom rozpočte v októbri 2022 sa zmenil očakávaný schodok na 5,22 % HDP.



Dlh verejnej správy k 31. decembru 2022 na základe prvej notifikácie výsledkov v jednotnej európskej metodike dosiahol 61,379 miliardy eur alebo 57,80 % HDP. Z dôvodu predpokladaných výdavkov na boj proti pandémii a nižších príjmov verejnej správy sa podľa MF očakával verejný dlh nad úrovňou 60 % HDP.



"Plnenie rozpočtu verejnej správy podobne ako v predchádzajúcom roku bolo aj v roku 2022 ovplyvnené pandémiou COVID-19. Od marca 2022 sa však k negatívnym externým vplyvom na hospodárenie krajiny pridala vojenská invázia Ruskej federácie na územie Ukrajiny," pripomenul rezort financií. Predbežne vyčíslený objem výdavkov súvisiaci s pandémiou s negatívnym vplyvom na saldo verejnej správy dosiahol 898 miliónov eur. Výdavky súvisiace s vojnou na Ukrajine boli v objeme 199 miliónov eur.



Hotovostný schodok štátneho rozpočtu dosiahol minulý rok 4,525 miliardy eur a oproti rozpočtu bol nižší o 949 miliónov eur. V porovnaní s deficitom za rok 2021 klesol o 2,489 miliardy eur. Hotovostné príjmy rozpočtu dosiahli 19,030 miliardy eur, čo bolo 110,6 % hodnoty príjmov roku 2021. Hotovostné výdavky na úrovni 23,555 miliardy eur predstavovali 97,3 % skutočných výdavkov roku 2021.



Hotovostný schodok bol krytý štátnymi dlhopismi v sume 4,425 miliardy eur a prijatými zahraničnými bankovými úvermi v hodnote 100 miliónov eur, vyčíslilo ministerstvo.



V rámci 27 krajín Európskej únie (EÚ) dosiahol vlani priemerný schodok 3,4 % HDP, čo bolo medziročne menej o 1,4 p. b. V eurozóne predstavoval priemerný deficit 3,6 % HDP a medziročne sa tak hospodárenie krajín používajúcich euro zlepšilo o 1,7 p. b. Priemerný dlh verejnej správy krajín EÚ dosiahol 84 % a krajín eurozóny 91,6 % HDP.



Štátny záverečný účet prezentuje údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a o stave dlhu verejnej správy k 31. decembru rozpočtového roka v jednotnej európskej metodike, vykázané Európskej komisii (EK) do 1. apríla bežného roka. Vláda predkladá návrh štátneho záverečného účtu Národnej rade (NR) SR a Najvyššiemu kontrolnému úradu (NKÚ) do 20. mája bežného roka.