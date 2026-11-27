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Deficit amerického zahraničného obchodu s tovarmi v októbri stúpol
Októbrový schodok amerického zahraničného obchodu s tovarmi tak bol najväčší od marca minulého roka.
Autor TASR
Washington 27. novembra (TASR) - Deficit Spojených štátov v zahraničnom obchode s tovarmi sa v októbri podľa predbežného odhadu prudko prehĺbil na 149,5 miliardy USD (136,2 miliardy eur) z úrovne 135,1 miliardy USD, na ktorej bol podľa revidovaných údajov v septembri. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Októbrový schodok amerického zahraničného obchodu s tovarmi tak bol najväčší od marca minulého roka. Import tovarov do USA totiž stúpol o 6,1 % na historické maximum 365,3 miliardy USD a export sa posilnil len o 3,2 % na 215,8 miliardy USD.
V rámci dovozu na americký trh sa zvýšil import investičných tovarov o 8,5 %, dopravných prostriedkov o 4,1 % a spotrebných tovarov o 2,6 %. V rámci amerického vývozu sa posilnil export spotrebných tovarov o 4,2 % a investičných tovarov o 3,4 %.
Od začiatku roka do záveru októbra sa celkový deficit zahraničného obchodu USA s tovarmi zvýšil na 1,1 bilióna USD z úrovne 1 bilióna USD, na ktorej bol za rovnaké obdobie minulého roka.
(1 EUR = 1,0975 USD)
Októbrový schodok amerického zahraničného obchodu s tovarmi tak bol najväčší od marca minulého roka. Import tovarov do USA totiž stúpol o 6,1 % na historické maximum 365,3 miliardy USD a export sa posilnil len o 3,2 % na 215,8 miliardy USD.
V rámci dovozu na americký trh sa zvýšil import investičných tovarov o 8,5 %, dopravných prostriedkov o 4,1 % a spotrebných tovarov o 2,6 %. V rámci amerického vývozu sa posilnil export spotrebných tovarov o 4,2 % a investičných tovarov o 3,4 %.
Od začiatku roka do záveru októbra sa celkový deficit zahraničného obchodu USA s tovarmi zvýšil na 1,1 bilióna USD z úrovne 1 bilióna USD, na ktorej bol za rovnaké obdobie minulého roka.
(1 EUR = 1,0975 USD)