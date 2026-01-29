< sekcia Ekonomika
Deficit amerického zahraničného obchodu sa v novembri prudko prehĺbil
Americký import sa zväčšil o 5 % na 348,9 miliardy USD.
Autor TASR
Washington 29. januára (TASR) - Schodok zahraničného obchodu USA sa v novembri prudko zvýšil, čím sa zvrátil jeho neočakávane veľký pokles z predchádzajúceho mesiaca. Podľa údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo obchodu, obchodný deficit krajiny v novembri vzrástol o 94,6 % na 56,8 miliardy USD (47,44 miliardy eur). Priblížil sa tak k úrovniam z júna a augusta minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Americký import sa zväčšil o 5 % na 348,9 miliardy USD. Posilnil sa dovoz spotrebných aj kapitálových tovarov, ako sú počítače a polovodiče, uviedlo ministerstvo obchodu. Export však v novembri klesol o 3,6 % na 292,1 miliardy USD. Ekonómovia v tejto súvislosti poznamenali, že októbrový rast amerického exportu výrazne ovplyvnil obchod so zlatom.
Analytici vo všeobecnosti očakávali, že deficit amerického zahraničného obchodu sa v novembri prehĺbi. Skutočné zväčšenie schodku však prekonalo odhady analytikov, ktorých vo svojich prieskumoch oslovili Dow Jones Newswires a The Wall Street Journal.
(1 EUR = 1,1974 USD)
Americký import sa zväčšil o 5 % na 348,9 miliardy USD. Posilnil sa dovoz spotrebných aj kapitálových tovarov, ako sú počítače a polovodiče, uviedlo ministerstvo obchodu. Export však v novembri klesol o 3,6 % na 292,1 miliardy USD. Ekonómovia v tejto súvislosti poznamenali, že októbrový rast amerického exportu výrazne ovplyvnil obchod so zlatom.
Analytici vo všeobecnosti očakávali, že deficit amerického zahraničného obchodu sa v novembri prehĺbi. Skutočné zväčšenie schodku však prekonalo odhady analytikov, ktorých vo svojich prieskumoch oslovili Dow Jones Newswires a The Wall Street Journal.
(1 EUR = 1,1974 USD)