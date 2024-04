Deficit bežného účtu Grécka vo februári výrazne vzrástol

Atény 19. apríla (TASR) - Po prebytku bežného účtu v januári, ktorý predstavoval prvý prebytok od leta minulého roka, sa bežný účet platobnej bilancie Grécka vrátil vo februári do deficitu, pričom schodok sa v medziročnom porovnaní zvýšil viac než dvojnásobne. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil údaje gréckej centrálnej banky.



Národná banka Grécka v piatok uviedla, že vo februári zaznamenalo Grécko deficit bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 3,16 miliardy eur. V rovnakom mesiaci minulého roka predstavoval deficit 1,34 miliardy eur.



Vývoj na bežnom účte výrazne ovplyvnili najmä obchod s tovarom a účty primárnych a sekundárnych príjmov. Obchod s tovarom sa zvýšil z 2,3 miliardy eur pred rokom na približne 3,1 miliardy eur, keď export klesol, zatiaľ čo dovoz zaznamenal rast. Navyše, účet primárnych príjmov skĺzol do deficitu a rovnako sa vyvíjal aj účet sekundárnych príjmov. Vo februári 2023 dosiahol účet primárnych príjmov Grécka prebytok 511 miliónov eur, vo februári tohto roka však vykázal schodok 278 miliónov eur. Účet sekundárnych príjmov dosiahol vo februári tohto roka deficit 154 miliónov eur, pričom pred rokom zaznamenal prebytok 74 miliónov eur.



Lepšie sa však vyvíjala situácia v oblasti služieb. Tie zaznamenali vo februári prebytok na úrovni 375 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast prebytku o 24 miliónov eur.