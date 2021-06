Deficit bežného účtu platobnej bilancie USA výrazne vzrástol

Washington 23. júna (TASR) - Deficit bežného účtu platobnej bilancie Spojených štátov vzrástol v 1. štvrťroku na 14-ročné maximum. Podpísalo sa pod to zrýchľovanie ekonomického rastu, v dôsledku ktorého výrazne vzrástol dovoz. Ekonómovia očakávajú, že schodok bežného účtu ostane vysoký aj v nasledujúcom období, keďže zotavovanie americkej ekonomiky naberá na tempe.



Americké ministerstvo obchodu v stredu informovalo, že schodok bežného účtu platobnej bilancie vzrástol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 11,8 % na 195,7 miliardy USD (164,54 miliardy eur). To je najvýraznejší deficit od 1. štvrťroka 2007.



Napriek vysokému schodku sú najnovšie údaje lepšie, než predpokladali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali s rastom deficitu až na 206,8 miliardy USD.



Ministerstvo zároveň revidovalo údaje za 4. kvartál minulého roka, pričom spresnené údaje poukázali na miernejší schodok, než sa pôvodne predpokladalo. Predbežný odhad poukazoval na deficit bežného účtu na úrovni 188,5 miliardy USD, spresnené údaje schodok znížili na 175,1 miliardy USD.



V percentuálnom vyjadrení predstavuje schodok bežného účtu platobnej bilancie za 1. kvartál 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). V tomto smere je to najvyšší schodok od 4. štvrťroka 2008. Vo 4. kvartáli dosiahol 3,3 % HDP a rekord zaznamenal vo 4. kvartáli 2005, keď deficit predstavoval 6,3 % HDP.



Pod rast schodku sa podpísal najmä zvýšený dovoz po tom, ako ekonomika začala po minuloročnej pandémii výraznejšie rásť. Dovoz tovarov dosiahol v 1. kvartáli hodnotu 677 miliárd USD, čo predstavuje nový rekord. Rástol aj vývoz, avšak v menšej miere než dovoz.



Tento rok by americká ekonomika mala zaznamenať rast na úrovni 7 %. Ak sa odhady naplnia, bude to najrýchlejšie tempo rastu ekonomiky USA od roku 1984. Minulý rok klesla o 3,5 %, čo bol zasa najvýraznejší pokles hospodárstva za 74 rokov.