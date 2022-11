Deficit bežného účtu platobnej bilancie Grécka prudko vzrástol

Atény 21. novembra (TASR) - Schodok bežného účtu platobnej bilancie Grécka zaznamenal v septembri výrazný rast. Zatiaľ čo v septembri minulého roka vykázalo Grécko deficit necelých 300 miliónov eur, v septembri tohto roka to bolo vyše 800 miliónov eur. Dôvodom je najmä nepriaznivý vývoj v oblasti obchodu. Informoval o tom server RTTNews, ktorý sa odvolal na v pondelok zverejnené údaje gréckej centrálnej banky.



Schodok bežného účtu platobnej bilancie Grécka dosiahol v septembri 811,4 milióna eur. V rovnakom období minulého roka predstavoval deficit 296,3 milióna eur.



Najmä obchod s tovarom sa zhoršil, keď deficit vzrástol z 2,31 miliardy eur pred rokom na 3,71 miliardy eur. Dôvodom je omnoho vyšší dovoz než vývoz. Naopak, prebytok v bilancii služieb vzrástol z 2,3 miliardy na 2,96 miliardy eur.



Účet primárnych príjmov sa dostal z deficitu do prebytku, pričom prebytok dosiahol 116,8 milióna eur. Zlepšenie zaznamenal aj účet sekundárnych príjmov, ktorý síce zotrval v schodku, deficit sa však znížil. Zatiaľ čo v septembri minulého roka dosiahol 206,2 milióna eur, v septembri tohto roka to bolo 178,3 milióna eur.