Deficit bežného účtu platobnej bilancie Poľska sa strmo zvýšil

Varšava 13. februára (TASR) - Deficit bežného účtu platobnej bilancie Poľska sa v decembri 2022 prehĺbil, a to oveľa viac, ako odhadovali analytici. Ukázali to v pondelok údaje centrálnej banky (NBP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Konkrétne sa schodok bežného účtu Poľska v decembri zvýšil na 2,53 miliardy eur z 313 miliónov eur v novembri. Analytici pritom očakávali, že dosiahne 1,51 miliardy eur.



Poľsko zaznamenalo v decembri deficit aj v obchode s tovarom, a to vo výške 2,72 miliardy eur, ktorý bol väčší ako schodok 2,28 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Bol to najväčší mesačný deficit od apríla 2022, keďže dovoz v decembri medziročne vzrástol o 12,1 % na 28,76 miliardy eur, zatiaľ čo vývoz sa zvýšil menej, o 11,5 % na 26,04 miliardy eur.



Krajina vykázala tiež deficit prvotných príjmov 2,44 miliardy eur a deficit sekundárnych príjmov 93 miliónov eur.