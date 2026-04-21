Deficit bol vlani nižší oproti rozpočtu vďaka jednorazovým vplyvom
Najvýraznejšia pozitívna odchýlka oproti rozpočtu bola vlani spôsobená práve nižšími výdavkami na obranu (0,4 % HDP), ako aj lepším hospodárením subjektov verejnej správy (0,5 % HDP).
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Deficit slovenských verejných financií dosiahol v minulom roku necelých 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo znamená výrazný pokles o 0,8 percentuálneho bodu (p. b.) oproti predchádzajúcemu roku. Nižší bol aj v porovnaní s rozpočtovým cieľom na úrovni 4,7 % HDP. Dôvodom bolo najmä oneskorenie dodania vojenskej techniky, úspory vo výdavkoch ostatných subjektov verejnej správy, ako aj nadhodnotenie sociálnych dávok v rozpočte, ktoré prevýšili aj výrazne negatívny vplyv výpadku daní a odvodov. Vo svojom hodnotení aktuálnych údajov, ktoré v utorok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR, to konštatovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
„Nižší deficit je do veľkej miery výsledkom jednorazových faktorov, ktoré sa neprenesú do trvalého zlepšenia stavu verejných financií. Napríklad bez nižších výdavkov na obranu by deficit dosiahol 4,9 % HDP,“ upozornila fiškálna rada.
Najvýraznejšia pozitívna odchýlka oproti rozpočtu bola vlani spôsobená práve nižšími výdavkami na obranu (0,4 % HDP), ako aj lepším hospodárením subjektov verejnej správy (0,5 % HDP). Zaznamenaná úspora súvisela predovšetkým s oneskorením dodávok vojenskej techniky oproti predpokladom, ako aj s nižšími investíciami. Tieto úspory nepovažuje RRZ za trvalé a väčšia časť výdavkov sa podľa nej len posúva do ďalších rokov.
Naopak, najvýznamnejšia negatívna odchýlka voči rozpočtu bola spôsobená výpadkom výnosu daní a odvodov (0,8 % HDP). Popri menej priaznivom ekonomickom vývoji, ktorý negatívne ovplyvnil výnos dane z príjmov právnických osôb a daní z práce, prispela k výpadku aj nižšia efektívnosť výberu predovšetkým pri dani z pridanej hodnoty (DPH). „Na rozdiel od dočasných pozitív ide pri výpadku daní o faktor trvale zhoršujúci zdravie verejných financií,“ zhodnotila RRZ.
Konsolidačné úsilie vlády, najmä konsolidačný balíček prijatý pre minulý rok, prispelo podľa rady k zlepšeniu deficitu v porovnaní so scenárom nezmenených politík o 0,5 % HDP alebo 747 miliónov eur. Pozitívny efekt balíčka, pôvodne komunikovaného na úrovni 2,7 miliardy eur, mohol byť podľa RRZ vyšší, ak by bol v lepšej štruktúre a nerealizovali by sa iné opatrenia zvyšujúce výdavky. Ako príklad uviedla pokračovanie plošných energodotácií.
„Pokračujúce vysoké deficity verejných financií si tak budú vyžadovať ďalšie opatrenia, ktoré by mali pokračovať napriek volebnému cyklu. Zároveň by sa pri nich mal viac ako v minulosti zohľadňovať vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky,“ podčiarkol predseda RRZ Ján Tóth.
Rada zároveň upozornila, že čistý dlh SR zaznamenal v minulom roku dynamický nárast o 3 p. b. na historicky najvyššiu úroveň 54,4 % HDP. Jedným z dôvodov je, že hoci vojenská technika ešte nebola dodaná a nevstúpila tak zatiaľ do deficitu, uskutočnené platby už sú súčasťou dlhu. „Tempo rastu zadlženia v posledných dvoch nekrízových rokoch tak prevyšuje rast počas nedávnej pandemickej a bezpečnostno-energetickej krízy a je porovnateľné len s krízovým obdobím po prepuknutí finančnej krízy,“ upozornila RRZ.
Hrubý verejný dlh, ktorý je menej ovplyvnený oneskorenými dodávkami vojenskej techniky, dosiahol vlani úroveň 61,4 % HDP. Medziročne tak vzrástol o 1,7 p. b. Výsledná hodnota je oproti rozpočtu vyššia o 0,1 % HDP, a to napriek tomu, že hotovostná rezerva poklesla oproti predpokladom o takmer 1,3 miliardy eur alebo 0,9 % HDP, vyčíslila fiškálna rada. Poukázala na to, že verejné zadlženie prekračuje horný limit dlhovej brzdy o 9,4 % HDP, čo je historické maximum.
