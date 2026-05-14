Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
< sekcia Ekonomika

Deficit britského zahraničného obchodu stúpol najvyššie od januára

.
Nedatovaná fotografia vydaná Bank of England na nových bankovkách s portrétom kráľa Karola III., ktoré budú prvýkrát vydané v stredu 5. júna 2024. Foto: TASR/AP

Britský import tovarov sa posilnil na 59,57 miliardy GBP. Dovoz z EÚ sa zväčšil o 2,7 %, najmä vďaka rastu dovozu palív o 0,5 miliardy GBP.

Autor TASR
Londýn 14. mája (TASR) - Schodok zahraničného obchodu Veľkej Británie sa v marci prehĺbil na 9,66 miliardy libier (11,14 miliardy eur) z úrovne 5,34 miliardy GBP v predchádzajúcom mesiaci. Ide o najväčší obchodný deficit krajiny od januára 2022. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil britský štatistický úrad ONS. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Britský export v marci medzimesačne vzrástol o 0,2 % na 79,13 miliardy GBP. Import sa však posilnil výraznejšie, a to o 5,3 %, na trojmesačné maximum 88,78 miliardy GBP. Vývoz tovarov mierne vzrástol na 32,35 miliardy GBP. Pomohlo tomu zvýšenie dodávok na trhy Európskej únie o 3,9 %. Export palív do EÚ stúpol o 0,6 miliardy GBP a vývoz chemikálií vzrástol o 0,2 miliardy GBP.

Britský import tovarov sa posilnil na 59,57 miliardy GBP. Dovoz z EÚ sa zväčšil o 2,7 %, najmä vďaka rastu dovozu palív o 0,5 miliardy GBP. Import z krajín mimo EÚ vzrástol o 7,5 %. Podporil ho väčší dovoz strojov, dopravných prostriedkov a pohonných látok.

(1 EUR = 0,86713 GBP)
.

Neprehliadnite

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy

Medailisti MS v hokeji: Líder je Kanada, zlato obhajuje výber USA