Deficit britského zahraničného obchodu stúpol najvyššie od januára
Autor TASR
Londýn 14. mája (TASR) - Schodok zahraničného obchodu Veľkej Británie sa v marci prehĺbil na 9,66 miliardy libier (11,14 miliardy eur) z úrovne 5,34 miliardy GBP v predchádzajúcom mesiaci. Ide o najväčší obchodný deficit krajiny od januára 2022. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil britský štatistický úrad ONS. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Britský export v marci medzimesačne vzrástol o 0,2 % na 79,13 miliardy GBP. Import sa však posilnil výraznejšie, a to o 5,3 %, na trojmesačné maximum 88,78 miliardy GBP. Vývoz tovarov mierne vzrástol na 32,35 miliardy GBP. Pomohlo tomu zvýšenie dodávok na trhy Európskej únie o 3,9 %. Export palív do EÚ stúpol o 0,6 miliardy GBP a vývoz chemikálií vzrástol o 0,2 miliardy GBP.
Britský import tovarov sa posilnil na 59,57 miliardy GBP. Dovoz z EÚ sa zväčšil o 2,7 %, najmä vďaka rastu dovozu palív o 0,5 miliardy GBP. Import z krajín mimo EÚ vzrástol o 7,5 %. Podporil ho väčší dovoz strojov, dopravných prostriedkov a pohonných látok.
(1 EUR = 0,86713 GBP)
