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Deficit britského zahraničného obchodu bol najnižší za štyri mesiace
Britský vývoz služieb sa v máji posilnil o 0,1 % na 47,06 miliardy GBP a ich dovoz sa zmenšil o 0,5 % na 29,44 miliardy GBP.
Autor TASR
Londýn 16. júla (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Veľkej Británie sa v máji znížil na 1,04 miliardy libier (1,22 miliardy eur) z úrovne 7,05 miliardy GBP, na ktorej bol podľa revidovaných údajov v predošlom mesiaci. Bol to najmenší obchodný deficit krajiny od januára. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hodnota britského vývozu v máji medzimesačne vzrástla o 2,8 % na rekordných zhruba 82,9 miliardy GBP. Import do Británie sa zároveň znížil o 4,3 % na štvormesačné minimum necelých 84 miliárd GBP.
Vývoz tovarov z Veľkej Británie stúpol o 7 % na 35,86 miliardy GBP. Išlo o výsledok rastu exportu do krajín Európskej únie o 1,8 % a na trhy mimo EÚ o 7,3 %. Hodnota britského exportu tovarov do krajín EÚ sa zvýšila v dôsledku zdraženia viacerých komodít. Vývoz do štátov mimo EÚ podporil väčší export chemikálií.
Dovoz tovarov na britský trh klesol o 6,2 % na štvormesačné minimum 54,52 miliardy GBP. Import z krajín EÚ sa znížil o 1,2 % hlavne pre pokles dovozu strojov a dopravných prostriedkov. Dovoz z trhov mimo EÚ stúpol o 3,2 %.
Britský vývoz služieb sa v máji posilnil o 0,1 % na 47,06 miliardy GBP a ich dovoz sa zmenšil o 0,5 % na 29,44 miliardy GBP.
(1 EUR = 0,85093 GBP)
Hodnota britského vývozu v máji medzimesačne vzrástla o 2,8 % na rekordných zhruba 82,9 miliardy GBP. Import do Británie sa zároveň znížil o 4,3 % na štvormesačné minimum necelých 84 miliárd GBP.
Vývoz tovarov z Veľkej Británie stúpol o 7 % na 35,86 miliardy GBP. Išlo o výsledok rastu exportu do krajín Európskej únie o 1,8 % a na trhy mimo EÚ o 7,3 %. Hodnota britského exportu tovarov do krajín EÚ sa zvýšila v dôsledku zdraženia viacerých komodít. Vývoz do štátov mimo EÚ podporil väčší export chemikálií.
Dovoz tovarov na britský trh klesol o 6,2 % na štvormesačné minimum 54,52 miliardy GBP. Import z krajín EÚ sa znížil o 1,2 % hlavne pre pokles dovozu strojov a dopravných prostriedkov. Dovoz z trhov mimo EÚ stúpol o 3,2 %.
Britský vývoz služieb sa v máji posilnil o 0,1 % na 47,06 miliardy GBP a ich dovoz sa zmenšil o 0,5 % na 29,44 miliardy GBP.
(1 EUR = 0,85093 GBP)