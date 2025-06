Deficit dosiahol vlani 5,3 % HDP, oproti rozpočtu výrazne menej

Bratislava 10. júna (TASR) - Verejná správa SR hospodárila v minulom roku so schodkom na úrovni 6,9 miliardy eur, čo predstavovalo 5,27 % hrubého domáceho produktu (HDP). Išlo o lepší výsledok oproti schválenému rozpočtu, ktorý predpokladal deficit na úrovni 5,97 % HDP. Vyplýva to zo štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2024, ktorý v utorok schválila Národná rada (NR) SR.



„Na úrovni celej verejnej správy bola oproti rozpočtu zaznamenaná pozitívna odchýlka v sume 934 miliónov eur, resp. 0,7 percentuálneho bodu, najmä vplyvom nižšieho hotovostného schodku štátneho rozpočtu a vyšších prebytkov niektorých ostatných zložiek verejnej správy. Negatívny vývoj zaznamenali najmä dopravné podniky,“ priblížilo v materiáli Ministerstvo financií (MF) SR. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu dosiahol vlani 6,366 miliardy eur a oproti rozpočtu bol nižší o 1,250 miliardy eur.



Naopak, dlh verejnej správy bol minulý rok vyšší, ako predpokladal rozpočet. Jeho hodnota dosiahla 77,648 miliardy eur, čo predstavovalo 59,28 % HDP. Očakával sa pritom na úrovni 58,31 % HDP. Dôvodom bol predovšetkým nárast emisií štátnych dlhopisov nad rámec potrieb krytia hotovostného schodku.



„Napriek tomu, že hotovostný deficit štátneho rozpočtu bol ku koncu roka oproti rozpočtu nižší o vyše 1 % HDP, do dlhu sa tento pozitívny vývoj nepremietol. Dôvodom je, že v priebehu roka sa už neupravovali objemy predaja dlhopisov priebežne s nižším očakávaným deficitom. Naopak, oproti plánom v rozpočte sa predaj dlhopisov v priebehu roka ešte zvýšil,“ vysvetlilo ministerstvo s tým, že z toho dôvodu rástla aj hotovostná rezerva štátu.



Verejné výdavky spadajúce pod limit verejných výdavkov dosiahli podľa štátneho záverečného účtu v roku 2024 celkovú hodnotu 57,605 miliardy eur. Oproti zákonom stanovenému limitu tak boli nižšie o 112 miliónov eur.



V rámci 27 krajín Európskej únie (EÚ) predstavoval v minulom roku priemerný deficit 3,2 % HDP a priemerný dlh verejnej správy 81 % HDP. V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ bolo Slovensko z pohľadu deficitu 4. a z pohľadu dlhu 13. od konca.