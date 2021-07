Deficit francúzskeho obchodu bol v máji najväčší za 9 mesiacov

Paríž 7. júla (TASR) - Deficit zahraničnoobchodnej bilancie Francúzska, druhej najväčšej ekonomiky eurozóny, sa máji 2021 vyšplhal na najvyššiu úroveň od augusta minulého roka, keďže export klesol viac ako import. Ukázali to najnovšie údaje z Paríža.



Podľa nich sa obchodný schodok Francúzska v máji 2021 vyšplhal na 6,80 miliardy eura zo 6,24 miliardy eur v apríli, čo je jeho najvyššia úroveň od augusta 2020, pretože vývoz klesol o 3 %, zatiaľ čo dovoz sa znížil o 1,6 %.



Čo sa týka hlavných obchodných partnerov, v máji klesol najviac export do Ázie (-14,7 %). Import sa znížil najviac z Afriky (-5,4 %), Ameriky (-4 %) a EÚ (-2,1 %).



Aj deficit bežného účtu Francúzska sa v máji 2021 zvýšil, a to na na 2,3 miliardy eur z revidovaných 2 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci.