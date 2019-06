Deficit môže dosiahnuť 955 miliónov eur, upozorňuje rozpočtová rada

Rada upozorňuje, že celková výška rizík pre rozpočtované saldo verejnej správy vzrástla oproti májovej prognóze o 56 miliónov eur.

Bratislava 26. júna (TASR) - Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, ku koncu tohto roka by mohol deficit dosiahnuť 955 miliónov eur, teda 0,99 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odhaduje to Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) vo svojom najnovšom júnovom monitoringu plnenia rozpočtu v tomto roku. Vláda pritom v schválenom rozpočte na tento rok už počíta s vyrovnaným hospodárením.



Rada upozorňuje, že celková výška rizík pre rozpočtované saldo verejnej správy vzrástla oproti májovej prognóze o 56 miliónov eur. "K rastu deficitu prispeli najmä faktory vyplývajúce zo spresnenia údajov pre rok 2018, ktoré sú len sčasti kompenzované spomalením čerpania niektorých výdavkov oproti predchádzajúcim odhadom," uviedla KRRZ.



Vláda by tak mala prijať dodatočné opatrenia. "Riziká pre saldo vyplývajú najmä z nadhodnotených nedaňových príjmov a vyššieho rastu výdavkov v niektorých oblastiach. Zhoršenie ekonomického vývoja, ktoré predpokladajú najnovšie prognózy, má zanedbateľný vplyv na výšku rizík," uvádza rozpočtová rada.



Najvyššie riziko rada očakáva pri nedaňových príjmoch, kde odhaduje výpadok výnosu oproti schválenému rozpočtu o 405 miliónov eur. Na tieto riziká upozorňovala pritom rozpočtová rada už v čase schvaľovania rozpočtu, pričom každoročne sa opakujú.



"Riziko v sociálnych transferoch a dávkach vyplýva najmä z vysokého rastu výdavkov nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti, ako aj navýšenia vianočného dôchodku," uviedla kancelária rozpočtovej rady.



Riziko výpadku daňových príjmov je spôsobené najmä zrušením osobitného odvodu obchodných reťazcov s negatívnym vplyvom takmer 120 miliónov eur.



Naopak, pozitívne vplýva pokles príspevku Slovenska do rozpočtu Európskej únie. "Na základe informácií zverejnených Európskou komisiou o výške príspevku SR do rozpočtu EÚ očakávame úsporu 77 miliónov eur," uviedla KRRZ.