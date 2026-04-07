Deficit nemeckých financií sa v roku 2025 zvýšil na 127,3 miliardy eur
Autor TASR
Wiesbaden 7. apríla (TASR) - Deficit vo verejných financiách v Nemecku sa minulý rok opäť prehĺbil. Centrálna vláda, spolkové krajiny, obce a fondy sociálneho zabezpečenia vytvorili v roku 2025 vo svojich rozpočtoch a mimorozpočtových fondoch schodky v celkovej výške 127,3 miliardy eur, oznámil v utorok nemecký štatistický úrad. To znamená, že výpadok vo financovaní bol o 22,9 miliardy eur vyšší ako v roku 2022, keď najväčšia európska ekonomika čelila energetickej kríze vyvolanej ruskou vojnou proti Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Na komunálnej úrovni deficit v roku 2025 dosiahol 31,9 miliardy eur, čo je najviac od znovuzjednotenia Nemecka v roku 1990. Schodok centrálnej vlády sa zvýšil o viac ako dve tretiny na 85,4 miliardy eur, čo odráža nové pôžičky na investície do obrany, infraštruktúry a ochranu klímy. Spolkové krajiny na druhej strane znížili svoj deficit o vyše polovicu na 8,7 miliardy eur. Výpadok vo financovaní sociálneho zabezpečenia sa výrazne zmiernil, a to z 10,5 miliardy eur v roku 2024 na 1,3 miliardy eur v minulom roku.
Celkové verejné výdavky v minulom roku podľa štatistického úradu vzrástli o 6 % na približne 2,208 bilióna eur, zatiaľ čo príjmy sa zvýšili o 5,2 % na 2,081 bilióna eur. Najvyšší deficit od zjednotenia zaznamenali nemecké verejné financie v pandemickom roku 2020, keď dosiahol niečo vyše 189 miliárd eur.
