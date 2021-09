Deficit obchodnej bilancie USA v júli klesol nečakane viac

Washington 2. septembra (TASR) - Schodok zahraničného obchodu USA v júli klesol viac, než sa čakalo. Hlavným dôvodom bolo zníženie dovozu, ktorý spôsobil nedostatok niektorých surovín a tovarov, rovnako ako zmena správania spotrebiteľov, ktorí po uvoľnení protiepidemických reštrikcií namiesto tovarov začali viac míňať na služby.



Deficit zahraničnej obchodnej bilancie v júli klesol o 4,3 % na 70,1 miliardy USD (59,32 miliardy eur), uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ministerstvo tiež revidovalo júnový deficit na 73,2 miliardy USD z pôvodne uvádzaných 75,7 miliardy USD. Ekonómovia počítali v júli so znížením schodku na 71 miliárd USD.



Import si v júli pohoršil o 0,2 % a jeho objem dosiahol 282,9 miliardy USD. Dovoz tovarov padol o 1,2 % na 236,3 miliardy USD. Negatívne ho zrejme ovplyvnili aj problémy v rámci dodávateľských reťazcov.



Export stúpol o 1,2 % na 212,8 miliardy USD. Vývoz tovarov vzrástol o 1,8 % na 148,6 miliardy USD.



Ak by trend znižovania deficitu pokračoval, zahraničný obchod by mohol prispieť k rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v 3. štvrťroku po tom, ako štyri kvartály po sebe bol brzdou expanzie.



Firmy však zúfalo potrebujú doplniť vyprázdnené zásoby, takže júlový pokles dovozu tovarov je zrejme len dočasný.



(1 EUR = 1,1817 USD)