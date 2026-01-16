< sekcia Ekonomika
Deficit platobnej bilancie Srbska sa v novembri medziročne zväčšil
Za január až november minulého roka bežný účet platobnej bilancie Srbska skončil v deficite v objeme 3,921 miliardy dolárov.
Autor TASR
Belehrad 16. januára (TASR) - Deficit bežného účtu platobnej bilancie Srbska sa v novembri prehĺbil na 645 miliónov dolárov (554,9 milióna eur) z úrovne 230 miliónov dolárov v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Deficit v obchode s tovarmi sa zvýšil na 712 miliónov dolárov z hodnoty 524 miliónov dolárov, na ktorej bol v novembri 2024. Prebytok v obchode so službami sa pritom medziročne zmenšil na 244 miliónov dolárov zo sumy 305 miliónov dolárov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Za január až november minulého roka bežný účet platobnej bilancie Srbska skončil v deficite v objeme 3,921 miliardy dolárov. Znamená to, že sa prehĺbil v porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roka, v ktorom bol na úrovni 3,34 miliardy dolárov.
(1 EUR = 1,1624 USD)
